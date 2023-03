Citarán nuevamente a Stornelli en la Comisión de Juicio Político

Un extenso debate se dio ayer en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en el marco del proceso de investigación por el mal desempeño de los miembros de la Suprema Corte de Justicia.

Los legisladores retomaron las audiencias y allí citaron al fiscal federal Carlos Stornelli; a la titular de la Fiscalía Federal 1 de La Plata, María Roteta, que pidió reprogramar su presencia; al exsenador nacional por la UCR y ex titular de la Unidad Fiscal AMIA, Mario Cimadevilla ; y al secretario judicial número 4 de la Corte, Sergio Nápoli.

La Comisión presidida por Carolina Gaillard esperaba que Stornelli fuera a dar su testimonio, sin embargo esto no sucedió. “Si no comparece deberemos iniciar un procedimiento de desafuero para poder traerlo por la fuerza pública”, advirtió Gaillard.

El fiscal iba a ser interrogado sobre los motivos por los cuales había pedido la nulidad de la investigación que involucraba a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro.

Sin embargo, ante la ausencia de Stornelli, la Comisión continuó con el análisis de las pruebas y testimonios contra el accionar de los jueces su­premos.

“Consideramos que Stornelli tiene que venir a declarar de manera presencial. Vamos a citarlo nuevamente”, anunció Gaillard luego de rechazar el pedido del fiscal para responder las preguntas por medio de un escrito.

En el marco del debate también se aprobó remitir a la Justicia la exposición del juez Sebastián Ramos, por presunto falso testimonio. Además, se solicitó la incorporación como testigos de los abogados Marcelo Mazzeo y Juan Manuel Olima.

Ramos había brindado su testimonio el 23 de febrero y fue quien había archivado la denuncia contra Robles y D’Alessandro, debido a que los chats habían sido obtenidos “mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”.

Además del fiscal Stornelli, la comisión había convocado para esta audiencia a la titular de la Fiscalía Federal 1 de La Plata, María Roteta, quien se excusó de asistir por cuestiones personales, aunque pidió reprogramar su presencia.

Cómo avanza la investigación

En febrero fueron citados los primeros testigos en el marco de la investigación que involucra a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Quienes declararon en esa instancia fueron los jueces federales Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos.

Por un lado, Ramos fue quien archivó la causa; por otro, Ramos Padilla sostuvo que “deben ser ratificados como válidos”.

Allí fue cuando el oficialismo pidió citar a declarar al fiscal Carlos Stornelli por su dictamen en la causa, que fue determinante para la decisión de Ramos.

También habían declarado Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración; y Cristian Abritta, subdirector de Gestión Interna y Habilitación de la Secretaría General de Administración de la Corte.

“Los chats dan certeza de la relación entre el Poder Judicial con el poder político”

El ex miembro del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla declaró ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, y allí habló sobre el manejo de los magistrados.

“Los jueces han tenido y tienen una actitud gremial que no entiendo porque siempre pareciera que están frente a un poder peleando algo y no entienden que ellos no son empleados del Estado, y no defienden el buen funcionamiento de la justicia sino sus privilegios a través de estas corporaciones”, aseguró en el marco de su declaración.

Por otro lado, aseveró que el manejo “no era transparente” y que los recursos no estaban “bien controlados”. “Cada vez había una preeminencia cada vez mayor de la Corte sobre el manejo de los recursos presupuestarios”, denunció.

El exsenador se refirió también a los chats filtrados de D’Alessandro, el ministro de Seguridad de Larreta, y dijo que estas conversaciones “dan certezas de la relación entre el Poder Judicial y el poder político y empresarial”.

Por último, afirmó también que el accionar de algunos miembros del Poder Judicial “siembra dudas contra toda la Justicia” y expresó que “lamentablemente hay jueces que atentan contra el sistema judicial”.

“Pueden saberse todos los códigos de memoria, pero para ser juristas hay que tener integridad moral, y no la tienen, porque hasta ahora no ha presentado la renuncia”, apuntó.