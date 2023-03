En Los Hornos un vecino necesita terminar con el problema de “raíz”

En el contexto de uno de los veranos más calurosos de los últimos años, muchos vecinos de la ciudad de La Plata vienen reportando severos problemas con el suministro del agua o la presión de las canillas en distintas zonas de La Plata.

Jorge Giraldez vive en una esquina de Los Hornos, en donde si bien todavía los vecinos del barrio tienen agua para bañarse o tomar, en su casa surgió un problema edilicio que responde a una falta de mantenimiento de los árboles que están plantados sobre la calle.

La familia se mudó hace muchos años a 58 y 148, una zona de casas bajas, y desde hace tiempo siguen esperando que le puedan retirar al menos tres de los cinco árboles que rodean la esquina y su hogar. El problema es que por sus dimensiones las propias raíces se entrelazaron con la cañería subterránea afectando la conexión del agua desde la calle hasta el interior de las viviendas.

“Hice más de cinco reclamos y todavía no he podido tener ninguna respuesta”, explicó el hombre de Los Hornos ante diario Hoy, mostrando también la gravedad de la situación.

Según se observa desde la calle, los árboles han ganado prácticamente toda la vereda y las raíces terminaron inclinando un paredón que divide el interior del terreno de la propiedad con la calle 58.

Al verse apretados y dañados por las raíces subterráneas, los caños de agua no dieron a basto, se terminaron perforando y el agua se termina esparciendo por parte del jardín o de la vereda de tierra provocando también un verdadero barrial en la zona y alrededor de la casa.

“Por lo visto no me han prestado mucha atención. Me presenté a distintos estamentos y necesitamos que nos den una solución”, comentó el vecino que hasta tuvo que poner refuerzos a una pared que se inclinó hacia el interior de su vivienda por la forma en la que se levantó el suelo debido a las raíces de los árboles.

Los ejemplares están plantados sobre la calle 58, llegando también a la esquina y luego sobre 148. Sin embargo, la situación más comprometida está sobre la calle 58 entre 148 y 149, por también hay un ingreso lateral de la casa.

El año pasado, desde el área de espacios verdes, habían tomado nota de esta situación sobre la parte final de la temporada de poda en la ciudad.