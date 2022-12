Comenzó el acampe por la libertad de Milagro Sala

Ayer oficialmente inició el acampe que durará tres días para pedir la liberación de Milagro Sala, luego de que le dejaran la condena firme de 13 años de prisión por “asociación ilícita” y “defraudación al Estado”.

Durante la tarde, los manifestantes se congregaron en Plaza de Mayo para exigir el indulto presidencial a la dirigente. “Es necesario, es urgente, lo venimos diciendo hace siete años y venimos advirtiendo sobre esta mafia judicial”, dijeron los oradores en el acto central.

“Esa misma Corte que hoy sentencia a Milagro Sala, no tiene ningún valor. Es una Corte que tiene dos jueces nombrados por decreto por Macri, como si fuera un emperador”, aseguraron.

Al respecto, el presidente Alberto Fernández declaró que “la solución no pasa por un indulto, porque la Constitución me lo prohíbe” debido a que se trata de una sentencia dictada por un tribunal provincial y no federal. También afirmó que le elevó un pedido a Morales para que “conmute la pena”. Los manifestantes estarán hasta mañana en Plaza de Mayo.