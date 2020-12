Cómo será el regreso en la Provincia

En la provincia de Buenos Aires, el regreso a las clases presenciales, que está previsto para el inicio del ciclo lectivo a principios de marzo, se realizará según un detallado protocolo elaborado por el gobierno de Axel Kicillof y difundido en octubre, y que vale tanto para las escuelas públicas como para las privadas.



Entre las medidas que contempla el documento, de 71 páginas, se encuentran las de cuidado, ya conocidas, como el distanciamiento social, también reglas para la actuación ante casos sospechosos de Covid-19 y acciones de capacitación, pero además se contempla la prioridad de los alumnos que no hayan tenido la continuidad necesaria en sus estudios durante este año, por falta de acceso a Internet, por ejemplo.



El plan que diseñó la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense, con la participación de los ministerios de Salud, Gobierno e Infraestructura, la Jefatura de Gabinete y el equipo asesor especial sobre la pandemia, dispone un “regreso seguro” a las aulas “de manera progresiva, en etapas”, según la evaluación de riesgo epidemiológico de cada distrito.



En la primera etapa, volverán a tener clases presenciales los alumnos primarios y secundarios “cuya continuidad pedagógica no presencial se haya visto afectada”, es decir, a los chicos “cuyo vínculo con la escuela durante la pandemia ha sido intermitente o nulo” y que no hayan entregado más que unos pocos trabajos o ninguno.



Antes que los alumnos, volverán a los edificios escolares los directivos, docentes y auxiliares, previa desinfección de cada escuela. Luego, lo harán los estudiantes, según las pautas delineadas en el documento.



En cada escuela se destinarán dos semanas a la planificación de la continuidad pedagógica, incluyendo “formatos bimodales” con clases presenciales y a distancia, y a la organización de clases “de aceleración” para recuperar contenidos perdidos en el año que termina hoy. También se capacitará al personal sobre medidas de bioseguridad y sobre el impacto emocional y subjetivo de la vuelta a las aulas para los niños.



Entre las medidas de cuidado para prevenir la diseminación del coronavirus se encuentran la conformación de grupos reducidos con distanciamiento social, el establecimiento de horarios alternados para el ingreso y egreso de la escuela, un sistema de clases reducidas (hasta tres horas y media), tiempo de descanso e higiene personal entre las clases y el mantenimiento de clases a distancia. En los patios y sectores de juego se procurará que los chicos estén separados, y los kioscos y buffets permanecerán cerrados.



También se contempla la posibilidad que se den clases en espacios ajenos a la escuela, como clubes, centros de educación física, cuarteles de Bomberos y otros lugares que garanticen la posibilidad del distanciamiento.



Los alumnos de sexto año de primaria y último año de secundaria tendrán prioridad para retomar las clases presenciales, ya que se trata de “momentos críticos de la escolaridad”; luego se incorporará a los chicos de sala de cinco, primer año de primaria, primero de secundaria, y primero y último año del nivel superior.



El protocolo incluye gráficos con modelos de distribución de docente y alumnos en el aula para garantizar el distanciamiento y la circulación dentro de ese espacio. También incluye disposiciones sobre las condiciones de infraestructura de los edificios y la limpieza y desinfección.