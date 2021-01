Coninagro dice que “no es momento de parar”

El presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Iannizzotto, dijo ayer que “no es momento de parar, pero sí de reclamar”. De esa manera explicó que su organización no se adherirá al lockout o cese de comercialización convocado para la próxima semana por el resto de las entidades ruralistas agrupadas en la Mesa de Enlace.



“No adherir al cese de comercialización es una medida a favor del país, no a favor del Gobierno”, dijo ­Iannizzotto a través de un comunica­do. Llamó a no “abandonar el diálogo” y pidió una reunión con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández.



Por su parte, Eduardo Buzzi, exlíder de la Federación Agraria Argentina (FAA) y uno de los personajes más notables del enfrentamiento entre el campo y el gobierno nacional por la suba de retenciones a la soja allá por 2008, esta vez se ubicó en la vereda de enfrente: dijo que las entidades de la Mesa de Enlace convocaron al lockout porque “son oposición política”.



Pedro Peretti, exdirector de la FAA, dijo que se trata de “un debate ideológico vinculado a la estabilidad democrática”, porque “esos grupos monopólicos agroalimentarios son altamente desestabilizantes”. Y llamó a ampliar ese debate a “toda la sociedad”, para que decida “qué tipo de agricultura y ganadería quiere”.