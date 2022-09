Continúa la protesta contra el ajuste en discapacidad

Durante esta mañana, manifestantes de la salud vinculados al área de discapacidad volvieron a reunirse en Casa Rosada en contra del ajuste que sufre el sector. Durante la semana pasada, varias protestas se dieron frente a casa de gobierno, como también a lo largo y ancho del país.

Este multimedio dialogó con Norberto Silvestri, profesor de Educación Física y trabaja en el área de rehabilitación del Centro de Parálisis Cerebral. Al ser consultado por la problemática, respondió lo siguiente: "En el ámbito de discapacidad tenemos mucha posdatación de pagos, cuando se prestan las facturas por las prestaciones, las prestaciones se pagan muy tarde y eso en muchas entidades se desfinancia".

En cuanto a su caso particular, el profesor comentó que "es una fundación de padres y que no tiene solvencia económica más allá del laburo que se presta". Por último, para graficar la gravedad de la situación, manifestó: "Se está pagando a cuatro meses, en la situación que estamos viviendo, cuatro meses es una vida. Me angustio un montón, tengo 54 años, una hija con discapacidad, no debiera ser mi lugar estar acá".

Sin embargo, desde el Gobierno nacional ratificaron que "no hay ningún recorte presupuestario" en el área que atiende a personas con discapacidad y precisó que "hubo un retraso de pocos días en las partidas" presupuestarias designadas para ese sector, pero que actualmente "el tema se encuentra solucionado".

Por su parte, la Agencia Nacional de Discapacidad informó en un comunicado que "se encuentran en análisis medidas que apuntan a sanear el financiamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Discapacidad, y a su vez, garantizar que las obras sociales sigan cumpliendo con la Ley 24.901".

"Las propuestas tienen como norte dar un mayor seguimiento a la calidad de las prestaciones que, no obstante ello, seguirán siendo brindadas a través de las obras sociales, siempre beneficiando a las personas con discapacidad que son afiliadas a las mismas", aclararon desde la Andis, un organismo encabezado por Fernando Galarraga.