Jubilados y pensionados nucleados en el Frente de Personas Mayores Unidos y Organizados volvieron a movilizarse hoy al Congreso, contra la "persecución mediática y judicial" hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en "defensa de la democracia y de las instituciones".

En la movilización, una de las jubiladas llamada Noemí, aseguró a Diario Hoy: "Sin lugar a dudas estamos preocupados, porque lejos de cesar lo que se suponía que nos iba a componer como país, la derecha está muy enojada y no escatima esfuerzos en seguir escalando violencia. Nosotros como generación diezmada, esta película ya la vimos y hablando de identidades, como dice Cristina, nos moviliza el amor".

"Esto no empezó con el atentado a Cristina, empezó luego de que ella dejó la presidencia con una plaza inundada de gente. La derecha la hostiga con límites inesperados, así no se construye y no los vamos a dejar pasar", cerró la jubilada.

"Nos volvemos a movilizar en defensa de Cristina, por el esclarecimiento del atentado que sufrió, en defensa de la democracia y la República y contra todo tipo de violencia política. Participaremos desde Adultos Mayores de Capital Federal (AMCF), pero la convocatoria está abierta a todos los que quieran asistir", dijo Renée Girardi, referente del sector en la previa.

La dirigente dijo que la movilización será en "repudio al atentado y defensa de Cristina, porque ella representa la democracia y la República dado que es la vicepresidenta de la Nación. Y a la vez defendemos las instituciones elegidas por el voto popular".

"Si atacan a Cristina atacan al pueblo, a todos y todas las que queremos que la tercera institución de una República (el Poder Judicial), ya que no es democráticamente elegida, sí lo sea en su proceder, o sea en la administración de la justicia, y no siga siendo el reducto de protección de unos pocos de la ultra derecha que sólo quieren mantener sus privilegios", sostuvo Girardi.

"Nos volvemos a movilizar porque siguen atacando a Cristina y por eso nosotros y nosotras también, como muchos sectores políticos, gremiales y sociales, estamos en estado de alerta y movilización en defensa de las instituciones y en defensa de Cristina", sentenció.