“Rívolo y Stornelli están tratando de instalar un indicio de que esto pueda haber sido armado”

En diálogo con diario Hoy, el periodista Tomás Méndez se refirió al sector de la Justicia que intenta instalar en los medios el “autoarmado” del intento de magnicidio a la vicepresidenta, y consideró que es “muy violento” manipular un caso de tal magnitud.

Luego de haber sido falsamente vinculado por el operador de Clarín Nicolás Wiñazki, tras la circulación de un video que muestra la aparición de Sabag en un móvil de Crónica TV, Méndez le respondió durante una entrevista radial y calificó como “no periodismo” el montaje de la señal TN, que intenta confundir a la población con diferentes teorías en torno al atentado contra la vicepresidenta.

En ese marco, el periodista dialogó en exclusiva con este multimedio y opinó: “Lo que se denomina periodismo, que para mí no lo es, intenta, como instrumento de la política, articular rápido lo que para ellos es un posicionamiento de la vicepresidenta”.

Asimismo, arremetió contra un sector de la Justicia que acompaña la construcción de estos discursos y consideró: “Creo que hay una parte de la Justicia que trabaja políticamente, que recibe el mismo financiamiento que, en este caso, Juntos por el Cambio, que está tratando de que esa hipótesis empiece a encajar. Para poder instalar la hipótesis de autoatentado utilizan a los medios de comunicación”. “Entonces el fiscal Rívolo y el fiscal Stornelli, muy amigo de Rívolo, están tratando de buscar esa situación, que haya aunque sea un indicio de que esto pueda haber sido armado”, continuó.

A su vez, remarcó que “esa hipótesis es inviable, más para mí que fui involucrado teniendo la clara certeza de que no tuve nada que ver”, y agregó: “Si la hipótesis es que fui yo el que colaboró con Cristina y yo sé que no es así, me doy cuenta de que este caso lo están tratando de manipular”.

“Hasta tanto no se sepa la verdad, no podés poner en tela de juicio lo que pasó. Es muy violento, realmente es muy violento, porque yo no creo que sea autoorganizado, sinceramente, por todo lo que pude ver. Nadie va de atrás para adelante en las investigaciones. Cuando se produce un magnicidio, se investiga el magnicidio, no el supuesto encargue del magnicidio por la propia víctima que lo padece. Cuando te roban el celular, nadie dice: Se hizo robar el celular”, explicó Méndez en relación al manejo de información de los medios en un hecho de tal magnitud.

“La Justicia debe investigar todas las hipótesis, pero partiendo de algo coherente, el para qué y por qué suceden las cosas”, concluyó.