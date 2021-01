Crece la preocupación en la Provincia por el aumento de los casos de Covid-19

Viene subiendo la curva de manera preocupante”. Esas fueron las palabras de la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, María Teresa García, en relación con el aumento de casos de contagio de Covid-19 que se dio antes de finalizar 2020 en todo el territorio bonaerense.



En ese marco, la funcionaria remarcó que el 30 de diciembre hubo “casi 5.000 casos, lo que es preocupante”. En tanto, como casi todos los funcionarios que semana a semana enfrentan a la prensa en las conferencias de actualización epidemiológica, puso el foco en la Costa Atlántica bonaerense al apuntar que “en Mar del Plata hubo un aumento muy fuerte de casos de coronavirus” y señalar que “en los últimos diez días se duplicaron los casos de coronavirus, y no es un por un hecho fortuito, es una tendencia”.



Con una curva en ascenso constante luego de doce semanas de caída de los casos, y frente a la eventualidad de volver a una etapa de aislamiento, García indicó que “las posibilidades que hay frente al rebrote de casos son todas”.



En ese sentido, y haciendo un llamamiento a la responsabilidad individual de los ciudadanos, la funcionaria que actúa como nexo entre la Provincia y los municipios no dudó en subrayar que “continúan las fiestas clandestinas, las aglomeraciones en bares sin distanciamiento, hay un relajamiento en el cuidado”, y alertó que “en Villa Gesell ya hubo contagiados turistas” e insistió en que “donde el virus crezca habrá retroceso de las fases”.



El jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, también se refirió al crecimiento de los contagios, y al respecto aseguró que “ha empezado al parecer un rebrote de casos; aún no podemos dar con certeza la magnitud, probablemente la primera semana de enero tendremos la magnitud del fenómeno” .



Sobre las medidas que desde calle 6 podrían informarse para buscar volver a los números que hasta hace tres semanas mostraban una baja sostenida, la mano derecha del gobernador Axel Kicillof afirmó que “todavía no hay definida ninguna cuestión”, e insistió que desde la Provincia continúan “trabajando con el sistema de fases, y así seguiremos ante este nuevo rebrote”.



Bianco aseguró que el territorio bonaerense está en mejores condiciones para enfrentar el rebrote y recalcó que “estamos en mejores condiciones ante una segunda ola, porque ya hicimos el trabajo de poner en funcionamiento el sistema de salud, que encontramos devastado”.



“Lo complejo probablemente de esta eventual segunda ola, que por ahora es un indicio de rebrote, es que, en el caso de tener que avanzar con algún tipo de restricciones en la circulación o actividades, socialmente es un poco más complejo. Luego de un año tan difícil, dar marcha atrás con algunas cuestiones va a ser desde el punto de vista social probablemente un poco más difícil. Tendremos que hacer el esfuerzo de volver a explicar y concientizar a la gente de que la única forma de cuidarse, más allá del proceso de vacunación, es seguir respetando el distanciamiento social, usar el barbijo, higienizarse”, indicó Bianco.