Cristina Kirchner cerrará un encuentro sobre lawfare en el CCK

La Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, será la encargada de dar el cierre al encuentro del Grupo Puebla: "Voluntas Popular y Democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas de la democracia", un evento que se realizará este lunes en el Centro Cultural Kirchner donde se darán charlas sobre las dificultades que enfrenta la democracia contra el uso de la justicia como arma política.

Este lunes el Presidente Alberto Fernández abrirá el evento en el Auditorio Nacional "La Ballena Azul" del CCK previo al inicio de dos ponencias.

La primera, titulada "Lawfare en Latinoamérica" contará con la participación de: El Dr. Baltasar Garzon, ex Juez y Magistrado de Espala; la Dra. Carol Proner -quien participará a través de video-, Jurista brasileña y Coordinadora del Grupo Clajud (Centro Latinoamericano de la Justicia y la Democracia del Grupo Puebla); Giselle Ribocom, miembro del Grupo Clajud; y el Dr. Raíl Zaffaroni, ex Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Moderará la charla el Dr. Oscar Parrilli, Senador Nacional y Presidente de la comisión de Justicia del Honorable Senado de la Nación.

Luego se dará lugar a la mesa sobre el "Desafío de las democracias frente a la utilización de la justicia como arma política". En ella expondrán: El Dr. Ernesto Samper, ex Presidente de la República de Colombia; el Dr. José Luis Rodriguez Zapatero, ex Presidente del Gobierno de España; el Dr. Evo Morales Ayma, ex Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia; el Lic. Mario Delgado Carrillo, Presidente de Morena, México; el Lic. Rafael Correa, ex Presidente de la República del Ecuador; y la Dra. Yolanda Díaz, Vicepresidenta sengunda del Gobierno de España.

Durante el cierre del encuentro, al rededor de las 18:45 hs., dará un Acto de Clausura la Vicepresidenta de la Nación Argentina, Dra. Cristina Fernández de Kirchner.

Se espera que movimientos sociales, intendentes y La Cámpora se manifiesten fuera del CCK para brindar su apoyo a la vicepresidenta.