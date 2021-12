Cristina Kirchner: "Fueron las Madres y la sangre de los soldados de Malvinas quienes recuperaron la democracia"

Ante una Plaza de Mayo colmada, los principales oradores de la jornada subieron al escenario para darle el cierre al multitudinario acto por el Día de la Democracia, a 38 años del retorno, y por el Día Internacional de los Derechos Humanos.

"Lula y Pepe (Mujica) quiero darles formalmente la bienvenida a la Argentina y a esta Plaza de Mayo. Esta plaza que es el escenario de nuestras grandes alegrías y también ha sido el escenario de las tragedias argentinas", comenzó Cristina.

"Hoy se cumplen 38 años de democracia en la Argentina y el Día Internacional de los Derechos Humanos, hace unos instantes entregamos premios a quienes fueron las constructoras en esta plaza durante la más terrible dictadura cívico militar. Mujeres con pañuelos blancos que todos los jueves le daban vuelta a esa pirámide, pidiendo por sus hijos", expresó en el inicio de su discurso.

Además, continuó: "Fueron ellas y la sangre de los soldados de Malvinas quienes recuperaron la democracia en Argentina. No se si les comenté alguna vez, pero aquel 14 de junio de 1982 estuve en esta plaza, cuando terminó el combate en Puerto Argentino".

"Ese día esta plaza se llenó de gente y volví a estar después de mucho tiempo. El pueblo le dijo basta a esa dictadura y allí comenzó el tiempo de descuento para la democracia que llegó aquel 10 de diciembre de 1983", rememoró ante una plaza llena de militantes.

"Ustedes también caminaron esta plaza, con Lugo, Néstor, Chávez, Rafael (Correa) y Evo (Morales), la cruzamos en nuestro bicentenario sin vallas ni custodias. Junto al pueblo recorríamos nuestras calles siendo gobiernos que protagonizaron un momento histórico para el continente", destacó en rememoración a los festejos por el Bicentenario el 25 de mayo de 2010.

En referencia al FMI, destacó que el organismo financiero internacional "condicionó a la democracia argentina". "A los dos presidentes radicales se los tumbó el Fondo Monetario Internacional. Pusieron 57 mil millones de dólares y no pudieron torcer la voluntad del pueblo", sentenció.

A su vez, reafirmó: "A la Argentina no le faltan dólares. A los dólares de la Argentina se los llevaron afuera. Necesitamos que el FMI nos ayude a recuperar esos dólares". Y también, sobre la negociación, mencionó: "No se va a aprobar ningún plan que no permita la recuperación".

También, la vicepresidenta expresó el deseo de que el líder del PT, Luiz Inácio "Lula" da Silva, vuelva a la presidencia en Brasil porque "no lo necesitamos nosotros, sino que lo necesitan millones de brasileños que quieren sentirse incluidos".