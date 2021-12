Alberto Fernández: "La democracia es la mejor garante de la paz"

El presidente Alberto Fernández expuso hoy en la Cumbre por la Democracia convocada por el Gobierno de los Estados Unidos, tras haber participado ayer en la apertura.

Ayer, el mandatario argentino participó de la apertura del encuentro, que fue conducida por el presidente estadounidense Joe Biden, pero su discurso público, inicialmente previsto para ayer, quedó pospuesto para hoy.

"Democracia supone no intervención. La democracia es la mejor garante de la paz, la democracia no se impone ni con sanciones ni se impone por la fuerza. La democracia es como la paz, no se exporta. La democracia tampoco se impone", expresó Fernández en su intervención grabada, acompañado por el canciller Santiago Cafiero.

Fernández, agradeció a Biden por la invitación al foro y a la comunidad internacional por la reciente designación de Argentina para presidir el Consejo de Derechos Humanos en la Organización de las Naciones Unidas.

Asimismo, Fernández dijo que en Latinoamérica se está viviendo "un proceso singular, donde muchos países del continente van cambiando sus gobiernos y los procesos democráticos se van consolidando".

Acto seguido hizo expresa mención del Golpe contra Evo Morales en septiembre de 2019 y apuntó contra el aval internacional que recibió el proceso encabezado por Jeanine Áñez.

"Bolivia ha padecido un golpe avalado por gran parte de la comunidad internacional y por la Organización de los Estados Americanos (OEA), y pudo recuperarse y recuperar la democracia y hoy en día tiene vigencia plena la institucionalidad allí. Rescato eso, esa realidad de Bolivia en este día donde la democracia nos convoca, porque tal vez Bolivia sea hoy un buen ejemplo de la importancia de la democracia", afirmó.

Del evento participaron líderes de Estado y Gobierno, y representantes del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos, además de personalidades de la política, el arte y la cultura.

En la primera jornada, además del anfitrión, hicieron uso de la palabra el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Boris Johnson; y el líder italiano Mario Draghi, entre decenas de mandatarios.

En su discurso de apertura, Biden alertó sobre los "alarmantes desafíos" a los que se enfrenta la democracia en el mundo y llamó a "actuar" para defenderla.

"A la luz de los alarmantes y sostenidos desafíos a los que se enfrenta la democracia y los Derechos Humanos universales, la democracia necesita campeones", indicó el mandatario al abrir el encuentro del que no participan ni China, ni Rusia, ni varios países de Latinoamérica, como Cuba, Venezuela o Bolivia.

"La democracia no ocurre por accidente. Tenemos que renovarla cada generación", aseveró acompañado por el secretario de Estado, Antony Blinken.

Entre estos desafíos, enumeró la insatisfacción ciudadana con los regímenes democráticos que "no cumplen" con sus necesidades, pero insistió en que pese a esto se trata del mejor sistema para garantizar la "dignidad humana" y "resolver problemas".

Ante esto, pidió a los líderes que participan de la cumbre a "apoyar los valores" que los unen como la libertad de expresión, de prensa, de religión o el Estado de Derecho, además de reclamar "protección" para los Derechos Humanos de todas las personas.

"La democracia no es un estado, es una acción", continuó, al tiempo que garantizó que, durante la cita, los participantes buscan "hacer compromisos concretos" para "mejorar" la democracia, luchar contra la corrupción o proteger los Derechos Humanos.