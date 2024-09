Cristina Kirchner se reunió con dirigentes de la juventud sindical

La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se reunió con la Juventud de la CGT, encabezada por su secretario Sebastián Maturano, en el Instituto Patria y pidió una “nueva actitud” de los gremios para pelear por los afiliados, pero no desentenderse de lo que le pasa al resto de la sociedad.

“Lo que escribí el otro día en el documento no fue una acusación, ni una interpelación, fue una descripción de lo que le ha pasado al movimiento obrero”, sostuvo Cristina ante dirigentes gremiales, en referencia al análisis que publicó a principios de mes sobre la situación del movimiento.

En ese sentido, tomó un ejemplo de un dirigente y señaló: “Saúl Ubaldini en los años 80 se subía arriba de un camioncito o un cajón de frutas y representaba a los trabajadores de la República Argentina porque era buen dirigente, pero además, el sector del trabajo en la Argentina no había experimentado las modificaciones que sufrió en todos estos años. Primero con el altísimo grado de informalidad, segundo con las nuevas formas de modalidad de trabajo”. “Esto no nos tiene que llevar a esconder la cabeza como el avestruz, sino a plantearnos cómo hacemos para volver a representar a todos los trabajadores en Argentina”, señaló la exmandataria.

“Hay que empezar a escucharnos, que no quiere decir que estemos de acuerdo en todo lo que el otro diga, pero si no lo escuchas y solo tenés una reacción frente alguna frase no es bueno, sobre todo porque creo que vienen momentos muy difíciles”, concluyó Cristina.

Estas actividades reflejan el retorno de Cristina Kirchner al debate político, en un momento donde la oposición busca un liderazgo para enfrentar al gobierno de Javier Milei.