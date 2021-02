Cuestionan a Iguacel porque desvinculará de IOMA a todos los empleados municipales

En una polémica decisión, que despertó las críticas de la oposición y de la central de trabajadores estatales de la Provincia, los concejales de Juntos por el Cambio del partido bonaerense de Capitán Sarmiento facultaron al intendente a revocar la cobertura de salud que los empleados tienen con el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) para transferirlos a otra obra social, sin posibilidad de volver a la cobertura actual.

Diario Hoy dialogó con ediles del oficialismo y la oposición sobre esta controversia.

El intendente del partido es Javier Iguacel, de Juntos por el Cambio, exministro de Energía durante el gobierno de Mauricio Macri. Y su propuesta de prescindir de la vinculación con IOMA para buscar otra obra social fue refrendada el viernes en una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, donde cuenta con mayoría propia (tiene siete concejales, mientras que el Frente de Todos, cinco).

Los cuestionamientos no se hicieron esperar. La filial bonaerense de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) difundió un comunicado en el que manifestaba su “rechazo y preocupación” por la decisión del Ejecutivo municipal y de los concejales de Juntos por el Cambio. Según ATE, la desvinculación de IOMA dejaría a los trabajadores municipales “sin la posibilidad de contar con la obra social más importante de la provincia de Buenos Aires, bajo argumentos falaces”, y atentaría contra “la libertad de elección de los y las trabajadoras” del municipio, además de fomentar “el unicato sindical”.

ATE Buenos Aires consideró “imprescindible que se continúe con el vínculo con nuestra IOMA, ya que la misma es la obra social de los y las trabajadoras del Estado, financiada 100% por el aporte de cada uno de nosotros y que cuenta con más de 2.300.000 afiliados, lo que la convierte en una obra social con alto poder resolutivo a las necesidades de los y las beneficiarios”.

Pero quizás fue un argumento en particular de Iguacel lo que despertó las iras sindicales. En una entrevista radiofónica, el jefe comunal dijo que la comuna simplemente decidió ­desligarse de IOMA en uso de las facultades que le confiere la Ley ­Orgánica de Municipalidades, al igual que antes lo hicieron otros distritos; pero la referencia a la dictadura de los años 60 en este contexto sonó desafortunada.

“En algún momento de la dictadura militar de (Juan Carlos) Onganía, se obliga a todos los municipios a adherirse a IOMA. Transcurrido el tiempo, algunos municipios desistieron de eso y, vuelta la democracia, prefirieron tener obras sociales del sistema nacional, vinculadas a los gremios de los trabajadores municipales”, dijo el intendente en esa entrevista. “Fueron La Matanza, que ha sido históricamente justicialista, lo mismo que Avellaneda, Tres de Febrero y Bahía Blanca”, agregó.

Para la central de trabajadores, “asociar (con un gobierno de facto) a nuestro prestigioso Instituto Médico, símbolo de la democracia y de la construcción colectiva”, constituye una “afrenta sin precedentes”.

El concejal Carlos Mas, del Frente de Todos, dijo a Hoy que su bloque se opuso porque “la decisión no está basada en un reclamo de los afiliados a IOMA, sino que es una decisión política del intendente”, basada en el “marketing político que conlleva”.

Por su parte, la presidenta del Concejo, María Marta Vidal (Juntos por el Cambio), dijo a este multimedio que los empleados municipales no se quedarán sin cobertura en ningún momento, sino que solo se desvincularán de IOMA cuando el cuerpo haya aprobado el traspaso a otra obra social propuesta por el Ejecutivo. “La oposición no está pensando en el empleado municipal, sino en oponerse porque sí”, dijo Vidal. “Nosotros creemos que estamos pensando en el vecino”.

La comuna está en diálogo con la Obra Social de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales Argentina (Oscoema), que iba a ser en principio la mutual elegida, pero luego los concejales decidieron dejar la opción abierta para que el municipio pudiera optar por la que cubriera todas las necesidades de los afiliados, explicó Vidal. “Hay muchas prestaciones que IOMA no cubre en Capitán Sarmiento, y por otras el empleado tiene que ir a atenderse y pagar encima, sin que le den siquiera un recibo”, dijo.

Un cuestionamiento puntual del concejal Mas a la movida del intendente es que, una vez hecho el traspaso, los empleados municipales podrán optar por otra obra social... que no sea IOMA. Así lo anunció el propio intendente. “Esto claramente es un desafío al sistema público y a la gestión del gobernador (Axel Kicillof)”, afirmó Mas ante diario Hoy.

“Nosotros queremos que la decisión sea individual y voluntaria, no una desafiliación masiva. Y que los que quieran quedarse en IOMA ­puedan hacerlo”, añadió.

En tanto, Oscar Sánchez, responsable del área Norte de la Provincia en ATE, dijo a Hoy que la decisión es “una verdadera locura” y anunció que la central gremial hará una presentación judicial. “No queremos que sea el inicio de una definición que se reproduzca en otros distritos”, advirtió. Y cerró: “Hay unos 60 partidos en la Provincia donde gobierna Juntos por el Cambio”.