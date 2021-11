Daniel Gollan: "Ahora empieza un periodo mucho más fuerte para el Frente de Todos"

En dialogo con Diario Hoy y la Red 92 desde el bunker del Frente de Todos Daniel Gollan se mostró optimista con el resultado de estas elecciones legislativas y se lo atribuyó al “esfuerzo enorme de la militancia, después de la salida de una pandemia muy cruel que nos había limitado muchísimo la posibilidad de hacer política cara a cara en los barrios, en los sindicatos, en los clubes deportivos” y añadió: “Ahora que pudimos recuperarlos si nos daban unos días más creo que lo dábamos vuelta porque recuperábamos los cinco puntos que nos habíamos propuesto”.

Por otro lado, remarcó el desempeño del frente a nivel provincial: “El senado de la provincia quedaría empatado por lo cual desempataría nuestra vicegobernadora (Verónica Magario) con lo cual vamos a trabajar muchísimas leyes que la oposición trababa permanentemente condicionando todo el trabajo del senado bonaerense”, afirmó y agregó que se encuentran “muy contentos y felices, pero también esto implica un compromiso mucho mas grande de cara a lo que viene con la pandemia transformada en una cosa mucho más manejable”.

Por último, en relación a la unidad del Frente de Todos y aseguró: “Ayer tuvimos un día de trabajo en Olivos con todos los máximos responsables de este frente y la verdad hay una unidad muy importante en todas las cosas trascendentales”. Luego de esto aclaró: “Obviamente hay algunas miradas diferentes es normal es un frente, pero en todo el tema sustantivo que tiene que ver con el desarrollo de la industria nacional el desarrollo de agrícola-ganadero con agregación de valor, las mejoras de nuestras exportaciones no solo en volumen sino en precio por valor agregado, en el refinanciamiento de la deuda con FMI que no cause trastorno al desarrollo nacional, en todos los ítems más portantes estamos absolutamente alineados”.

Finalmente, Gollan afirmó: “Ahora empieza un periodo mucho más fuerte para el Frente de Todos, nosotros debutamos como frente en una pandemia, fueron las peores condiciones para debutar pero ahora empieza otro periodo”.