Desde este sábado "habrá controles en todos los accesos" en la provincia de Buenos Aires

A partir de mañana, se llevarán a cabo una serie de "controles en todos los accesos" en la provincia, al igual que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para prevenir y disminuir el abrupto aumento de casos de Covid-19 en las últimas semanas.

María Teresa García, la ministra de Gobierno de Axel Kicillof, en comunicación con El destape Radio, argumentando que las restricciones previenen "la velocidad con la que venían creciendo los casos que eran exponencial semana a semana, era muy vertiginosa". En ese sentido, enfatizó: "Eso se frenó y comenzó a amesetarse pero en un nivel muy alto".

"Uno no quiere ponerse en sancionador de las conductas personales, pero si el Estado provincial no hubiera ejercido el control sobre los accesos, seguramente la opinión de sectores de la oposición y de la propia ciudadanía hubiera sido '¿Dónde está el Gobierno que no está controlando este desbande?", destacó García.

También argumentó la necesidad de mantener los controles y las medidas sanitarias vigentes hasta el momento, para afrontar la estacionalidad invernal.