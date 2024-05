Desvincularon a Stornelli de dos expedientes por el falso abogado D’Alessio

La Corte Suprema desvinculó definitivamente al fiscal Carlos Stornelli de dos expedientes en los que fue investigado por las acciones ilegales del falso abogado Marcelo D’Alessio. La causa principal es la denuncia del empresario agropecuario Pedro Etchebest a principios de 2019, en la que Stornelli estuvo imputado por sus contactos con D’Alessio.

El falso abogado incluso llevó a Etchebest a Pinamar para una supuesta reunión con el fiscal para “acordar” los términos por los que sería favorecido en una derivación de la Causa Cuadernos.

La Corte no se pronunció sobre el fondo del asunto, sino que rechazó por cuestiones formales un recurso de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Alberto Fernández contra un fallo de la Cámara Federal que volteó la acusación contra Stornelli. “La parte recurrente no ha dado cumplimiento al recaudo establecido en el artículo 7°, inciso c, del reglamento aprobado mediante la acordada 4/2007, por lo que corresponde desestimar la presente queja”, sostuvieron los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Carlos Rosenkrantz se excusó de intervenir en el expediente.