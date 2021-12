Difunden un nuevo video de la Gestapo macrista

La difusión de un nuevo video cierra aún más el cerco sobre la mesa antisindical macrista y muestra cómo desde el gobierno de María Eugenia Vidal se promovían acciones para buscar la reacción de los gremios, para poder así obtener filmaciones que luego serían utilizadas en las causas que desde la mesa judicial bonaerense armarían contra los dirigentes sindicales que luchaban por los derechos de los trabajadores.

El nuevo video difundido ayer por el programa Minuto uno revela que el gobierno macrista en la provincia de Buenos Aires tenía “asegurada la cuestión judicial”. En la captura se puede escuchar con extrema claridad cómo el extitular de la cartera laboral vidalista, Marcelo Villegas, les dice a los presentes: “No estaríamos a este nivel hablando con ustedes si no tuviéramos asegurada la cuestión judicial”.

Previo a esto, Darío Biorci, cuñado y jefe de Gabinete de la subdirectora de la AFI macrista, Silvia Majdalani, fue quien invitó a los empresarios a que provocaran a los ­sindicalistas e hicieran detener obras para que los obreros reaccionaran. “Ahí nosotros los vamos a estar grabando”, les anticipa Biorci, dejando en claro la estrategia de ­per­secución que tenían armada para apresar a aquellos líderes de gremios que eran ­opo­sitores al gobierno de Macri en la Nación y de Vidal en el territorio ­bonaerense.

El video en cuestión acompaña a otras dos docenas de capturas fílmicas que irán poco a poco desenmarañando el entramado de persecución macrista sobre los representantes de la clase trabajadora, lo que no hace más que confirmar lo que este multimedio ya había anticipado en marzo de este año, cuando se dio a conocer la primera prueba fílmica y cuando el principal acusado negó ante diario Hoy cualquier tipo de maniobra como las que se denunciaron y que finalmente hoy salen a la luz.

La mesa judicial macrista hostigó, persiguió y encarceló a los representantes sindicales que no eran funcionales a los gobiernos de la Nación, de la Provincia y de los municipios en los que las administraciones nacional y bonaerense tenían interés, por lo que no sorprendió ver al intendente Julio Garro en los videos, lo cual provocó el pedido de una sesión especial por parte de la oposición para interpelar al jefe comunal, algo que seguramente no sucederá.