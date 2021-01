Diputados: buscan sesionar para tratar proyectos económicos

Luego de que el pasado 2 de diciembre Alberto Fernández firmara el DNU (decreto de necesidad y urgencia) que plantea sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, el Frente de Todos (FdT) buscará sesionar en la Cámara de Diputados el próximo 20 de enero para comenzar a tratar un conjunto de proyectos económicos. La mayoría de las iniciativas llegan impulsadas por la cartera de Economía, que conduce Martín Guzmán.

Según fuentes parlamentarias, se con­tem­pla­ría la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda, que ya fue aprobada por el Senado, un proyecto que propone beneficios para promover la inversión en la construcción de nuevas obras privadas, y la prórroga de la ley de Biocombustibles.

En tanto, otras leyes serían tratadas en febrero o ya en el período ordinario de sesiones, en marzo. También quedarían para esas fechas el trato de la reforma judicial y la del Ministerio Público.

Sostenibilidad de la deuda

El proyecto de sostenibilidad de la deuda, ya sancionado en el Senado, establece que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional, incluidos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), deben contar con aval parlamentario. Esto no sucedió durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, y se busca que lo que ocurrió en el gobierno de Juntos por el Cambio no vuelva a suceder con ningún otro gobierno. Es decir, que la decisión de endeudarse no la tome solo el Poder Ejecutivo.

Además, la iniciativa apunta a que la emisión de deuda por fuera de los límites establecidos en el presupuesto también deba ser autorizada por el Parlamento.



Ley de Biocombustibles

La prórroga a la ley de Biocombustibles favorece al sector productor hasta el mes de diciembre de 2024, y dispone la mezcla de biodiésel de soja en el gasoil (10%) y del etanol de caña y maíz en las naftas (12%).



Reforma judicial



Para avanzar en el proyecto tan discutido durante 2020 –aprobado por el Senado el 27 de agosto–, el bloque oficialista del Frente de Todos, que tiene 119 diputados y no tiene mayoría, requiere de acuerdos con bloques opositores provinciales que le permitan aprobar sin inconvenientes el texto impulsado por el Poder Ejecutivo.

En tanto, la iniciativa que modifica la ley del Ministerio Público, para poder acortar el mandato del procurador y las mayorías para su aprobación (por mayoría absoluta, en lugar de los dos tercios que se requiere en la actualidad), también necesita de acuerdos con otros bloques opositores, ante el fuerte rechazo de Juntos por el Cambio.

Entre los proyectos pendientes, que están incluidos entre los 25 temas de la convocatoria a extraordinarias, se encuentra también el Consenso Fiscal 2021 del Gobierno nacional con las provincias, firmado hace poco más de un mes por el Presidente Alberto Fernández y 21 de los 24 gobernadores del país.

También queda por tratar una iniciativa consensuada que eleva progresivamente el presupuesto destinado a la ciencia, tecnología e innovación productiva, del 0,28% del PBI en 2021 al 1% en 2032, y cuyo tratamiento debió postergarse en la última sesión ordinaria de Diputados, dado que el plenario para aprobar la nueva fórmula de movilidad se extendió durante largas horas.

En otro orden, el pasado miércoles, el ­presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunió con el titular de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi. Allí, este le presentó al legislador el proyecto del Ejecutivo nacional que prevé la construcción de 55.000 viviendas.