Semana clave para las aspiraciones de Máximo de conducir el PJ bonaerense

Desde su llegada a la ciudad de la que es oriundo, el 18 de diciembre pasado, cuando acudió al acto en el que se anunciaban los “Desafíos para la reconstrucción bonaerense”, en donde se remarcaron los 365 días de esfuerzo colectivo del pueblo de la Provincia, y donde también se lo vio junto a su madre, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de junto a los titulares del Ejecutivo provincial y nacional (el gobernador Axel Kicillof y el Presidente Alberto Fernández), el titular de la bancada oficialista en la Cámara baja de la Nación, Máximo Kirchner, no ha dejado de juntar adhesiones a su candidatura como principal referente del justicialismo bonaerense.



Así lo han hecho saber durante toda la semana los más encumbrados puntales del partido, como su titular a nivel nacional, quien secunda a Máximo en la conducción de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja. Este lo señaló como el posible candidato a dirigir los destinos del justicialismo provincial. Indicó: “Lo veo presidente del PJ bonaerense, pero no me quiero meter en las cuestiones de la Provincia de Buenos Aires. Son cuestiones que van a resolver los bonaerenses”.



Quien comenzó con esta “ola” de apoyo fue uno de los políticos mimados por CFK, que además encabeza un movimiento que aúna a 20 intendentes que impulsan la candidatura del hijo de los dos expresidentes, Martín Insaurralde. Fue el jefe comunal de Lomas de Zamora el que a través de su cuenta en Twitter se expresó a favor del diputado, al indicar que “el peronismo bonaerense tiene la oportunidad histórica de integrar, mediante un proyecto de país y de Provincia, el movimiento y el partido.

Por eso, la enorme mayoría de los dirigentes y militantes deseamos que el compañero Máximo sea el presidente del PJ de la Provincia”.



“Máximo conjuga la sensibilidad social y la capacidad que necesitamos en esta etapa de reconstrucción. Estamos orgullosos de ser bonaerenses, porque amamos a la Provincia y no nos resignamos a que nos digan que es inviable”, sostuvo el intendente.



Insaurralde agregó que los vecinos bonaerenses padecen una enorme desigualdad. Y concluyó: “Confiamos en el compañero Máximo para conducir el PJ de la Provincia y organizar una militancia transformadora que nos acerque a un desarrollo federal y equitativo”.



En la misma línea, otros intendentes bonaerenses se manifestaron a través de las redes a favor de que el referente de La Cámpora asuma la conducción del PJ provincial, que hoy dirige el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.



“En sintonía con nuestro presidente Alberto Fernández, desde el PJ de Escobar respaldamos la candidatura de Máximo a la presidencia del PJ bonaerense, para poner la Provincia en marcha e iniciar con todos y para todos el camino de la reconstrucción de la Argentina”, expresó el jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk.



También el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, marcó que Máximo es “la mejor opción para consolidar el modelo de Provincia que queremos".



Por su parte, Mariano Cascallares, extitular del IPS (Instituto de Previsión Social) y hoy intendente de Almirante Brown, indicó: “Ya iniciamos el camino de la reconstrucción de la Argentina y de la Provincia. Llega la hora de que Alberto conduzca el PJ nacional y Maximo el PJ bonaerense para continuar poniendo a nuestro país de pie”.



Desde Cañuelas, la intendenta Marisa Fassi recalcó en Twitter que con “Máximo como presidente del PJ bonaerense tenemos la oportunidad de seguir consolidando un proyecto de país que nos incluya a todos y todas”.



Otra voz en concordancia con las anteriores fue la del alcalde de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, quien señaló que estaba convencido de las palabras del Presidente Fernández de que el camino es la unidad, y sostuvo: “Por eso adhiero a que Máximo Kirchner presida el PJ bonaerense”.



Las muestras de apoyo al platense criado en Santa Cruz también llegaron desde el Gabinete nacional, donde el otrora intendente de Avellaneda y hoy ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, consideró que “el PJ debe afrontar enormes desafíos” y “para hacerlo debe mostrar una dirigencia con capacidad de liderazgo”, por lo que Fernández y Kirchner “reúnen todas las condiciones para conducir el partido a nivel nacional y provincial”.



La diputada Cristina Álvarez Rodríguez definió a Máximo Kirchner como “una persona de diálogo, capaz de articular consensos, con un liderazgo claro y firme” y señaló que “su llegada a la presidencia del PJ bonaerense fortalece la unidad con Alberto”.



Cabe destacar que el hijo de la vicepresidenta asumió como diputado nacional por Buenos Aires en 2019. Antes lo había sido por Santa Cruz. Y este año, además de la conducción del bloque de Diputados del FdT, empezó a patear los caminos de la Provincia.



En la toma de tierras en Guernica, estuvo entre quienes buscaron las soluciones al conflicto. Y durante octubre, por ejemplo, se hizo presente en Lomas de Zamora y eligió un pequeño club de Florencio Varela para realizar un acto en el aniversario de la muerte de su padre.



Desde La Cámpora lo impulsan como garante de una unidad que hoy el partido no tiene.



El aval presidencial de Alberto Fernandez, el apoyo de su madre (Cristina Fernández de Kirchner), el visto bueno de quien dirige los destinos del partido en el país y el respaldo de un importante número de jefes comunales se muestran como puntos suficientes para que el diputado asuma en el cargo que muchos pretenden. Pero para que así sea deberían renunciar los 68 integrantes del Consejo Justicialista bonaerense y, hasta ahora, eso no ha sucedido.