Diputados continuarán con su actividad en comisiones

La Cámara de Diputados continuará esta semana con el trabajo de comisiones de manera virtual, aunque no podrá emitir dictámenes, debido a que aún no se prorrogó el protocolo que permite su funcionamiento no presencial.

El oficialismo de la Cámara baja buscará mantener conversaciones con la oposición para renovar ese protocolo, que venció el viernes 7, ya que necesita un nuevo aval de los bloques parlamentarios por treinta días para continuar con el trabajo remoto que se mantendría al menos hasta octubre.

Mientras tanto, la Cámara baja continuará con el trabajo de comisiones, que se iniciará esta tarde, a las 15, con una videoconferencia de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG, que deliberará sobre la pospandemia para el sector, con la presencia de representantes de mutuales y cooperativas.

También, desde las 16, se reunirá la comisión mixta que analiza la nueva fórmula jubilatoria, a la que fueron invitados la referente de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Victoria Pérez Tognola, y el presidente de la Sala III de dicha cámara, Néstor Fasciolo.

A las 18, se realizará un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Legislación del Trabajo, que analizará el Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en junio de 2019.