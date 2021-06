Dos intendentes bonaerenses tienen Covid y uno sufrió complicaciones

Dos intendentes del interior bonaerense se convirtieron en nuevas víctimas de la segunda ola de la pandemia de Covid-19 que asuela al mundo en general y a nuestro país en particular, al contraer la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, y uno de ellos debió ser trasladado a otro distrito ante un agravamiento de su estado.



Se trata de los jefes comunales de Saladillo, José Luis Salomón, y de Lincoln, Salvador Serenal; ambos revistan en Juntos por el Cambio. Salomón está transitando la enfermedad en su casa, aislado y con un cuadro de poca gravedad, mientras que Serenal, que también permanecía aislado en su domicilio, fue llevado a Junín e internado luego de que su situación sufriera complicaciones.



Para Serenal, la Covid se manifestó al comienzo con síntomas leves, pero anteanoche su cuadro se agravó y “presentó la necesidad de mayor demanda de oxígeno, acompañado por un síndrome metabólico”, según explicó el secretario de Salud municipal, Sergio Lorenzo. Por eso se decidió internarlo en el sanatorio La Pequeña Familia, de Junín; la idea original del jefe comunal era permanecer internado en el hospital municipal de Lincoln, pero sus familiares pidieron el traslado al centro de salud privado juninense.



Descompensación



Ocurre que Serenal, según informó Lorenzo, “por sus antecedentes es paciente de riesgo”. Ayer, según el secretario de Salud, su estado era “estable dentro de un cuadro moderado en la etapa aguda de la enfermedad”. Se le había detectado una neumonía bilateral acompañada por “una descompensación de su sistema metabólico que acompaña a sus antecedentes”, según el funcionario.



En tanto, a Salomón, de 59 años, la Covid se le detectó al día siguiente de recibir la vacuna contra el coronavirus. Claro, se había contagiado antes. Uno de sus hijos había dado positivo hacía un par de semanas y, a pesar de haber permanecido aislado de su familia, es posible que el virus se haya transmitido dentro de la casa. También la esposa del intendente presenta ahora síntomas compatibles con la enfermedad.



A raíz del contagio, hubo que cerrar preventivamente varias oficinas municipales, dado que el intendente había estado en contacto con otros funcionarios y trabajadores. Tanto en la secretaría privada, que funciona en el Palacio Municipal, como en la de Desarrollo Local, que está en otra sede, se detectaron casos positivos, de manera que se suspendieron las actividades en ambos edificios, no así en otras dependencias que funcionan en diferentes inmuebles.



“No confiarnos demasiado”



En diálogo con diario Hoy, Salomón subrayó que “nadie está ajeno” a sufrir un cuadro “fuerte” de Covid-19, por lo que llamó a extremar los cuidados para evitar el contagio.



“He conocido a personas muy sanas, muy deportistas, que lo han pasado mal” por el coronavirus, dijo el jefe comunal a este diario. “Lo importante es no confiarnos demasiado y, ante la menor duda, testearnos. Hoy los test son gratis, así que no hay excusa”.

A partir del diagnóstico positivo, Salomón debió delegar la conducción del municipio en el presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Armendáriz, un médico que ayer por la tarde asumió como intendente interino.



“Yo estoy absolutamente convencido de que la solución del problema es vacunarse”, dijo Salomón a diario Hoy. “No solo para uno, sino también para los demás. Por eso hay que ser muy generoso y asumir con mucha responsabilidad este esfuerzo que nos toca”.