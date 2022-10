Duro debate entre Bolsonaro y Lula a horas del balotaje

Vanesa Abalos

Enviada especial en Brasil

El último debate presidencial para el balotaje de este domingo comenzó ayer las 21.30 (misma hora en la Argentina) en el canal de televisión O Globo con la participación del mandatario Jair Bolsonaro, del Partido Liberal, y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, por una coalición de fuerzas que lidera el Partido de los Trabajadores (PT).

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció en el inicio del debate presidencial para la segunda vuelta de este domingo que a partir del año próximo el salario mínimo será de 1.400 reales y entabló un intercambio con el candidato opositor, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien tildó de “mentiroso”.

En su respuesta, según el formato de este primer bloque del debate, Da Silva dijo que no es el candidato del PT “sino de diez partidos políticos que defienden la democracia”, y aseguró que durante su presidencia “el salario mínimo aumentó un 74%” mientras que el actual mandatario recibió un salario mínimo mayor al que tiene en este momento".

“Durante 4 años, Bolsonaro gobernó el país y no dio un aumento del 1% en el salario mínimo. No hay aumento en el almuerzo escolar. Y eso la gente lo sabe porque lo está sintiendo en la piel. No hubo aumento en el salario mínimo, lo que sucedió fue solo reemplazo inflacionario”, agregó.

En otro tramo de los primeros 15 minutos del debate, el expresidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva interrogó al mandatario en ejercicio, Jair Bolsonaro, sobre su política de Estado para insertar al país en el mundo y lo acusó de carecer de una política externa eficaz.

Bolsonaro, en respuesta, afirmó que Lula, luego de los escándalos del “mensalao y el petrolao fue condenado en tres instancias, y está aquí porque tiene amigos en el Superior Tribunal Federal (STF)”, y lo acusó de “malandra”.

En ese marco, el expresidente Lula refutó: “La gente sabe quién es el mentiroso, sabe quien genera las fake news y el pueblo sabe quién es el que no cumplió con lo que prometió”.

“Participo en debates desde 1989. Siempre pensé que los debates eran momentos de engrandecimiento de la conciencia política de la sociedad. Pero este ciudadano estaba preparado para venir aquí preocupado por un programa de televisión electoral”, sentenció el exmandatario en el primer tramo del debate.

En torno a las relaciones de poder con los sectores concentrados de la economía y la defensa de las empresas del Estado, Lula fue contundente: “¡Bolsonaro mintió! La bancada del PT en el Senado actuó con fuerza para evitar que Petrobras fuera utilizada de manera electoral. Defendemos a Brasil y advertimos que el error está en la política de precios y en el mando: de la empresa, de la economía y del país”.

La segunda vuelta en Brasil

Unas 156,4 millones de personas elegirán al presidente que asumirá el 1° de enero de 2023 por cuatro años, en un resultado que seguramente influirá en el mapa político latinoamericano y mundial.

El gran interrogante es, de todos modos, si Bolsonaro aceptará una posible derrota, como lo hizo en la primera vuelta del 2 de octubre, cuando sorprendió a las encuestadoras con un 43,3% contra el 48,4% del vencedor Lula, o tendrá una reacción similar a la de su aliado estadounidense, Donald Trump, cuando perdió ante Joe Biden en 2020.

La campaña de Lula busca el voto paulista para el domingo

Durante toda la jornada de ayer, la avenida Paulista de San Pablo, que tiene casi 3 kilómetros de largo, fue escenario de una fuerte campaña de la militancia de Lula da Silva en busca del voto paulista que le ha sido esquivo y pensando en la necesidad de captar la atención de aquellos que aún puedan estar indecisos.

En una de las esquinas de la arteria que conforma el centro financiero y comercial de San Pablo, en diálogo con diario Hoy y la Red 92, explicaban las expectativas de cara al balotaje de mañana: “Tenemos muy buenas expectativas porque somos alegres y felices y creemos que el mundo se merece estar mejor, la gente está muy mal, está todo más caro, la gente muere de hambre porque volvió el hambre a Brasil, hay una política ambiental terrible”.

“Si Bolsonaro gana se acaba todo, se acaba la universidad pública, los servicios de salud, todos los servicios públicos dejarán de existir”, apuntaron al tiempo que también cuestionaron la figura del actual presidente por “machista, homofóbico y racista”: “Esto es algo que no puede seguir así, el pueblo brasileño ha entendido que hay que terminar con el racismo. Es un país racista que siempre lo escondió y ahora se manifiesta y es el momento de hacer una política para cambiar todo y darle el peso a los compañeros negros y negras y todos quienes quieren vivir su diversidad”.