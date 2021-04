Echarren pidió terminar con las clases presenciales para evitar el “caos”

El intendente del partido bonaerense de Castelli, Francisco Echarren, exhor­tó a los gobiernos nacional y provincial a cancelar las clases presenciales en las escuelas y advirtió que si no se toman medidas urgentes para contener la escalada de contagios de Covid-19, “va a volar todo por el aire”.



Echarren se sumó así a las ­figuras que reclaman terminar con la presencialidad en las aulas, entre las que se incluyen gremios ­docentes, por el peligro de que se multipliquen los contagios de la enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2.



“La situación es crítica y hay que tomar medidas urgentes. Si algún ministro mira encuestas para seguir con presencialidad, quiero decirle que en una semana todas van a decir otra cosa”, vaticinó el jefe comunal.



“Hay que pensar la suspensión de la presencialidad para evitar los contagios. Soy un defensor de la educación y de la revinculación, pero hay un explosión de contagios que no podemos obviar”, dijo ayer Echarren.



Y, a través de su cuenta de ­Twitter, lanzó una dura advertencia: “Que no nos corran por derecha, porque va a volar todo por el aire.”



El intendente explicó que el principal problema no es la ­permanencia en el aula, sino los traslados de personas que genera la actividad escolar.



“Suspendimos clases cuando teníamos pocos casos, y ahora que están colapsando los hospitales no podemos no hacer nada. Hay que tener coraje y no permitir que se movilicen ocho millones de personas por día en las escuelas”, advirtió Echarren. “Eso va a hacer que la circulación sea imparable, con contagios y caos”.



El intendente, cuyo distrito se encuentra en la Fase 4 de la ­clasificación epidemiológica, anticipó también que, “si esto sigue, no solo vamos a tener que cerrar las escuelas, también vamos a tener que inhabilitar otras tantas ­actividades”.



El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, volvió a admitir ayer que podría haber una “disminución de la presencialidad” en las aulas, aunque “no se van a cerrar las escuelas”. En tanto, ­funcionarios de Salud bonaerenses coincidieron en que se podrían “reducir” las clases presenciales y aumentar la “carga virtual en las escuelas”.