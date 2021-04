Kicillof contra el macrismo: “Fundieron la industria nacional”

Durante la jornada de ayer, el mandatario bonaerense habilitó el Parque Industrial de Ezeiza y se refirió a la política económica de Mauricio Macri.



En el acto que se realizó en el municipio gobernado por Alejandro Granados, Kicillof criticó la gestión de Cambiemos, acusando a los exfuncionarios de “fundir la industria nacional”, permitiendo el ingreso de las importaciones “con precios que no son competitivos”.



“Protegemos a la producción argentina contra la depredación de competidores extranjeros que vienen a romper todo para quedarse con el mercado”, aseveró el gobernador, acompañado del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el representante de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), Martín Rappallini.



El discurso de “cuidado a la producción nacional” que llevó adelante el gobernador se contrapone a lo propuesto por Mauricio Macri en sus años al frente de la presidencia. En un acto en 2017, el expresidente les habló a los empresarios en la sede de la Unión Industrial y aseguró que los gobiernos anteriores “habían convencido a los argentinos de que el mundo era una amenaza” y que la solución no era “encerrarnos, aislarnos”, sino “integrarse activamente al mundo”, permitiendo las importaciones.



Como respuesta a este posiciona­miento, Kicillof disparó contra el exmandatario y declaró que “había leyes y reglas que el gobierno anterior violaba para beneficiar a la competencia extranjera”. También se dirigió a los empresarios y les aseguró que el gobierno provincial iba a “pelearse con quien haya que hacerlo para defender lo propio”.



En una fuerte crítica al discurso macrista, el gobernador finalizó: “Después del diálogo y del consenso hay que actuar, ahora estamos trabajando como no se trabajó antes”, y agregó: “En los cuatro años anteriores la premisa era diálogo, consenso, palmadita y a fundir”.



Por su parte, el ministro Augusto Costa contó que ya existen 12 proyectos para crear parques industriales en la Provincia. En el caso del de Ezeiza, las empresas radicadas son en total 116, donde ingresan a diario 7.000 vehículos y 11.000 personas, entre proveedores y trabajadores y trabajadoras.



Con respecto a este espacio, el intendente Granados señaló que “se están construyendo otras 70 compañías, lo que demuestra que, cuando termine la pandemia, la provincia de Buenos Aires va a crecer y va a ser el motor del desarrollo de la Argentina”.