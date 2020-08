Edelap deberá compensar la inversión que no hizo

Agustín Simone, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, se refirió a la posibilidad o no, de dar de baja el contrato con Edelap.

En ese sentido, el funcionario indicó que “lo primero que hicimos fue auditar a Edesa para comprobar las inversiones realizadas y tenemos un informe que pronto lo vamos a publicar y me parece que las inversiones no han estado a la altura de las circunstancias”.

“Yo no soy partidario de retirar las concesiones, porque si una empresa no hizo las inversiones que tenía que hacer, lo que tiene que hacer es invertir lo que no invirtió. Esa es mi postura con cualquier empresa de servicios públicos”, remarcó el economista y agregó que “no es bueno permitir que una empresa que no hizo las inversiones dé un portazo y se vaya, porque es una ganancia para la empresa. Lo que estamos haciendo es ver con la empresa cómo llegamos a los niveles de inversión que la empresa había comprometido cuando firmó la RTI con el gobierno anterior. Ese es el camino”.

Finalmente, el titular de “Obras Públicas de la Provincia” concluyó que “si lo que la empresa tenía que invertir, lo invierte y después de eso hay problemas, habrá que ver si la concesión en los términos en los que está no es viable”.