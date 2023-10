El Arzobispo de La Plata respondió a los dichos de Benegas Lynch

Varios fueron los que se manifestaron en contra de los dichos del economista Alberto Benegas Lynch sobre "cortar relaciones diplomáticas con el Vaticano".

Tras las declaraciones realizadas en el cierre de campaña de Javier Milei y la Libertad Avanza en el Movistar Arena, otro de los que se sumó al repudio fue el Arzobispo de La Plata, Gabriel Mestre.

"Las declaraciones de Banegas Lynch hijo el día de ayer con respecto al Papa y a la Santa Sede son lamentables y desacertadas" dijo, y agregó: "Reflejan, una vez más, una actitud de intolerancia por parte de este espacio, que no respeta y no entiende, en el marco de la diversidad, la realidad de la Iglesia Católica como parte de la historia de la República Argentina, con una identidad clara de trabajo por el bien común, en la democracia con el compromiso de con los más pobres y postergados, no desde una visión ideológica sesgada sino desde una perspectiva evangélica".

Finalmente, afirmó que los dichos "reflejan, una vez más, una profunda actitud de intolerancia por parte de Benegas Lynch".

Cabe destacar, que Mestre habia apuntado a Javier Milei por sus declaraciones referidas al Papa Francisco. Por entonces, el Arzobispo de La Plata dijo: "ya como candidato presidencial tuvo expresiones que creo que hablan más de él que del agredido".

"La virulencia que se respira e intolerancia está lejos de esos consensos democráticos básicos y mínimos que tenemos que aceptar todos los argentinos" añadió.