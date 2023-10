La Plata tuvo debate de candidatos a intendentes

A cuatro días de los comicios generales, los candidatos a intendentes en la ciudad de La Plata, Julio Alak, por Unión por la Patria (UxP); Julio Garro, por Juntos por el Cambio (JxC); Luciano Guma, por La Libertad Avanza (LLA), y Luana Simioni, por el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FITU), brindaron el miércoles un debate en Salón Auditorio del Colegio de la Abogacía de La Plata, recorriendo los cuatro ejes temáticos.

Durante la presentación, Alak recordó su plan estratégico La Plata 2030, y Simioni planteó la “imposibilidad de continuar adelante un país, una provincia y una ciudad con la presencia del FMI, consecuencia de la deuda contraída por Macri” y “con la propuesta de motosierras que no son la solución”.

Por su parte, Guma, retrucó la presentación de la candidata del FITU y señaló que “venimos orgullosamente con la motosierra, a devolverle el poder y la libertad a los vecinos de la ciudad, con la transformación de un sistema capitalista que beneficie al sector privado, con riqueza, crecimiento y pros­peridad”.

En tanto, en su presentación, Garro recordó: “Nací y amo esta ciudad, y estoy convencido de que vamos por el buen camino”.

Al iniciar el primer eje temático: “Desarrollo Económico”, el actual intendente de La Plata enumeró todas las obras que se llevaron a cabo durante su gestión municipal, e hizo hincapié en “la descentralización de la ciudad”, con accesos, transporte y delegaciones en los barrios periféricos.

Por su parte, Guma, puso el foco en “la necesidad de generar más empleo a través del sector privado”, a quienes “exprimen con tasas impositivas”, dijo. Y que, por tal motivo, si gobierna la ciudad, va a “liberar la capacidad productiva de dicho sector”.

En tanto, Simioni señaló que en la ciudad “no hay perspectiva de desarrollo económico si seguimos atados al FMI”, ya que por los ajustes “hay un 35% de pobreza” y “la juventud no sabe lo que es laburar con derechos”.

Asimismo, remarcó que “el 98% de los barrios populares no tiene un servicio elemental como es la cloaca” y señaló que “el modelo económico de Julio Garro fracasó”.

“En la izquierda somos claros, tenemos una propuesta para la clase trabajadora, reduciendo la jornada laboral a 6 horas diarias, con un aumento del salario mínimo, que se equipare con canasta básica. Vamos a promulgar el empleo genuino y con derechos”.

A su turno, Alak, expresó que “la ciudad esta estancada, no hay grandes inversiones, y el municipio no tiene un plan de desarrollo económico”, y enumeró todas la obras que la Provincia lleva a cabo en La Plata, con la gestión de Axel Kicillof.

Tras continuar el debate con minutos libres para cada candidato, se desarrolló el segundo eje temático: “Desarrollo Social”, en el que Guma habló de la inseguridad; Alak, del déficit en Infraestructura actual “que afecta a los sectores mas vulnerables”, en salud, vivienda, educación, pavimentación e iluminación; Garro, sobre las mismas temáticas, pero con diferencias con el candidato de Unión por la Patria, porque “nadie quiere hacer obras hidráulicas porque no se ven y no suman votos”, subrayó; y Simioni, sobre el “reordenamiento urbano de Garro que no revirtió” y las empresas inmobiliarias que “son un gran negocio en la ciudad”. En ese ítem, todos los candidatos hicieron referencia a las inundaciones que ha sufrido la ciudad, con chicanas de por medio entre Alak y Garro.

En el tercer eje temático: “Fortalecimiento institucional”, Simioni apuntó contra los recientes escándalos que envuelven a la política, el de Martín Insaurralde, al que señaló como “ofensiva para los laburantes que buscan llegar a fin de mes” y el de “Chocolate” Rigau, en la legislatura, la cual, indicó, “sesionó una sola vez en todo el año, y todos se han llamado a silencio, en un pacto entre todos los partidos”.

“Desde el FIT planteamos medidas para terminar con estos privilegios, que todo funcionario político cobre lo mismo que un trabajador, en nuestra fila no hay casta, hay laburantes”, señaló la candidata a intendenta del FITU.

En tanto, Garro, hizo hincapié en la transparencia de su gestión: “Hoy todos los funcionarios y concejales presentan la declaración jurada de ganancias, y hace 7 años esto no pasaba. Gracias a eso, somos uno de los 21 municipios reconocidos por la transparencia, por eso pudimos continuar con las obras y no paralizarlas en el medio del caos económico que atraviesa nuestro país”.

Para Guma, “cuando hablamos de instituciones, la primera palabra que se le viene a la cabeza a la gente es la palabra corrupción” y dijo que “en nuestra gestión, auditaremos todos y cada uno de los gastos de los ultimo años, contribuidos por los ciudadanos, porque no sabemos si el dinero va a la publicidad política o al bolsillo de los políticos”.

Al momento de debatir sobre Medio Ambiente, temática elegida a través de la participación ciudadana, Alak señaló que “la ciudad está en un grave problema porque se reducen y se cementan sus espacios verdes”.

“El arbolado esta sin inventariar, y se ha podado el 20% de las especies forestales heredadas, también hay un gran problema con la basura, con enormes basurales en la ciudad, atrayendo el dengue autóctono”.

Simioni, señaló que “las olas de calor, las sequias e incendios son cada vez más frecuentes, y son consecuencia del modo de producción capitalista”. Y agregó que, “sin embargo, Milei niega el cambio climático, y los otros espacios son negacionistas de los hechos, porque promueven la megaminería contaminante, apoyan el estractivismo del litio a costa de nuestra agua y de las tierras de pueblos originarios”.

A su turno, Guma señaló que “nosotros no vamos a promover ni castigos ni multas, ni más costos excesivos para el sector privado, sino que vamos a crear un esquema de incentivos fiscales, reduciendo costos a aquellos empresarios que produzcan sin contaminar”.

Por último, Garro, manifestó que “en 2015 la agenda verde en esta ciudad no existía” y recordó “las canteras echando humo, donde se quemaba la basura, como en Hernández”. “Hoy estamos en un 66% en la separación de origen, estábamos en un 14% cuando llegamos”, insistió. Y destacó los puntos verdes donde se separa la basura, que luego van a las cooperativas.