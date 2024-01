El Colegio de Farmacéuticos bonaerense advierte que el DNU pone en riesgo al sector

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, Alejandra Gómez, expuso la creciente preocupación en el sector en relación con el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei que busca desregular la economía y aseguró que genera una fuerte suba en el precio de los remedios y pone en peligro la salud de los pacientes.

Sobre esta situación, Gómez expresó que “no hay farmacia sin farmacéutico y no hay medicamento fuera de la farmacia”, y advirtió sobre la posibilidad de venta de medicación en otros comercios que no correspondan al sector farmacéutico: “Hablamos de puntos como el medicamento fuera de la farmacia, sin entender que el medicamento de venta libre no es inocuo, tiene contraindicaciones. No es algo que pueda estar libre y que la gente pueda acceder a él sin una prescripción médica o un consejo farmacéutico”.

La principal autoridad farmacéutica bonaerense hizo hincapié en los artículos que tratan esta temática y que van del 313 al 325 del DNU 70/2023, donde se vería modificada la actual regulación de la comercialización de medicamentos y se propone que se habilite la venta en cualquier tipo de comercio.

En esta línea, la presidenta del Colegio del sector farmacéutico aclaró que, pese a las políticas llevadas a cabo en territorio bonaerense y que pregona el gobernador Axel Kicillof, la situación empezó a ser “crítica” desde el mismo momento en el que se dio a conocer el DNU.

“En la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos un modelo sanitario que defendemos. Esto no deja de ser una preocupación porque el DNU va a afectar a la salud de la población en general y al ejercicio de la profesión. Va en contra de lo que estudiamos”, señaló Gómez.

Además, el DNU hace referencia a la posibilidad de que un profesional pueda estar registrado en varias farmacias en simultáneo, lo cual marca un significativo riesgo para los pacientes, “dado que no podría garantizarse el cuidado debido sobre el proceso que atraviesa el medicamento”.

Los medicamentos en el eje de la cuestión

En relación con los precios de los remedios, desde el Colegio insistieron: “Nosotros no somos los formadores de precios, pero sí vemos que en los últimos meses hubo un aumento considerable que va en contra del acceso”, también observaron una disminución en el consumo de alrededor del 15%.

En esta línea, la autoridad farmacéutica recalcó que, con las modificaciones que impulsa el DNU de Milei, se deja de ver a los remedios como un “bien social” y pasan a ser vistos como un “bien de consumo” y recalcó: “Eso es algo que compartimos con todos los farmacéuticos del país, el medicamento pasa a ser de un uso racional a un uso abusivo”.

Por otra parte, desde el Colegio de Farmacéuticos bonaerense afirmaron que se encuentran nucleados en dos entidades nacionales que son la Confederación Farmacéutica y la Federación Farmacéutica, y mencionaron que acompañaron la presentación que hicieron en conjunto con una movilización a Tribunales el día 29 de diciembre: “Estamos en permanente contacto con las autoridades del resto de las provincias”, definió Gómez.