El consumo cayó un 20,4% en abril

Según los datos otorgados por la consultora Focus Market vía Scanntech (lector de código en 756 puntos de venta de todo el país), el consumo masivo cayó un 20,4% durante el mes de abril. Sumado a esto, en lo que refiere a las unidades por ticket, obtuvieron un retroceso de un 4,5% interanual.

A partir de la falta de poder adquisitivo de trabajadores asalariados, las compras minoristas reflejaron, durante abril, la baja en el consumo. Al ser comparado con el mes de marzo, el retroceso de las compras fue del 17,1%.

La cantidad de tickets cayó un 8,9% frente al mes anterior y un 11,2% frente al año 2023, mientras que las unidades por ticket retrocedieron un 4,5% interanualmente a 4,2 unidades por ticket y 13,2% frente a marzo 2024, a 4 unidades por ticket.

“Abril ha sido un mes complejo para el bolsillo de los argentinos. La suba de tarifas de servicios públicos a pesar de la desaceleración del alza del precio de los bienes deja poco excedente para mantener el gasto a valores constantes. Los volúmenes continúan a la baja con menores cantidad de ­tickets en puntos de venta y menores unidades de compra por ticket”, afirmaron desde la consultora.

A pesar de que continúan las negociaciones por las paritarias, aún no alcanza para recomponer el poder adquisitivo y agregaron: “A su vez, debemos tener en cuenta que muchos argentinos dependen de ingresos que no son constantes y no cuentan con paritaria alguna”.

Para finalizar, según el informe para el Total Canasta, la inflación del mes de abril fue del 3,4%, el rubro de alimentos tuvo un aumento promedio del 3,2%; bebidas, 7,6%; cuidado personal, 3,9%; y limpieza, 1,9%.