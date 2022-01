El Gobierno define las reasignaciones presupuestarias

Tras la prórroga del Presupuesto 2021, Juan Manzur, jefe de Gabinete de la Nación, trabajó ayer en la definición de las reasignaciones de partidas presupuestarias de todos los Ministerios y organismos nacionales “para asegurar la gestión en todo el territorio argentino”, informaron oficialmente.

En este sentido, el funcionario consideró que “es clave y prioritario para el Gobierno que los argentinos puedan seguir contando con un Estado presente y activo, y por eso, me he comprometido ante el Presidente a atender las necesidades de los diferentes Ministerios y organismos nacionales con celeridad para que la ciudadanía no sienta en su realidad cotidiana las consecuencias provocadas por la oposición con el rechazo del presupuesto”.

“Que hoy la Argentina no cuente con un presupuesto consensuado y aprobado por el Parlamento habla de una irresponsabilidad muy grande por parte de la oposición”, sostuvo Manzur.

“Nosotros vamos a seguir adelante, el Presidente de la Nación ya lo dijo: va a seguir gobernando y va a poner en marcha todas las herramientas administrativas para que el Estado siga cumpliendo su rol”, afirmó.

Asimismo, el jefe de Gabinete manifestó que “la agenda de la producción, el trabajo, la salud y la educación no puede ni va a detenerse”.

“Las partidas destinadas a las provincias también se están gestionando con rapidez para que todas las obras que han comenzado concluyan en los plazos previstos o se inicien sin ningún tipo de demoras”, agregó.