El Gobierno elimina las retenciones a las exportaciones de servicios a partir de 2022

El Gobierno Nacional anunció que eliminará a partir del primero de enero del año próximo las retenciones a la exportación de servicios producidos en el país y consumidos en el exterior, que generan unos US$ 5.700 millones al año, con el objetivo de fomentar la creación de empleo de calidad.

El anuncio lo realizaron los ministros de Economía, Martín Guzmán; y su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; durante un encuentro en el Palacio de Hacienda, informaron ambas carteras, En tanto, en representación del sector estuvieron presentes Luis Galeazzi CEO de Argencon; Sergio Kaufman, presidente de Accenture; Nestor Nocetti, fundador de Globant; Santiago Mignone, presidente de PWC; Verónica Asla, CEO del Centro Global de Servicios de Ernest & Young; Daniel Colinas, Director de la Comisión de Tax&Legal; Sebastián Bagó, de Laboratorios Bagó, y Vicente Campenni, gerente general de INVAP. En este marco, Guzmán explicó que eliminar estas retenciones beneficiará a la producción de servicios intensivos en conocimiento y aseguró que se trata de “una medida correcta desde el punto de vista de construir una estructura económica más dinámica”. Además, calificó a los servicios intensivos en conocimiento como “un sector que es fundamental en la economía, que es muy dinámico, genera trabajo, agrega valor y genera divisas”.

La exportación de estos servicios generó ingresos por US$ 5.700 millones en el 2020, colocándose como el segundo sector en ventas al exterior, solo superado por el sector oleaginoso. Guzmán cuestionó a la gestión de Juntos por el Cambio, al sostener que “haber puesto derechos de exportación para el sector en el año 2018 se hizo desde una mirada más bien fiscalista y no productiva”, y aseguró que el Gobierno seguirá trabajando para “dar previsibilidad sobre el año 2022” para que el sector cuente con más certezas en sus planes de inversión y exportación. Por su parte, Kulfas resaltó el dinamismo del sector exportador de servicios y la capacidad de crear empleo de calidad de las empresas que lo componen. Por este motivo, el titular de Desarrollo Productivo sostuvo: “Apostamos a que este sector duplique sus exportaciones, duplique la cantidad de gente trabajando, apuntando a fortalecer la oferta de chicos y chicas que trabajen en el sector, con capacitación”.

Guzmán y Kulfas estuvieron acompañados por el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, y la subsecretaria de Economía del Conocimiento, María Apólito. Arias insistió en el carácter fiscalista que tuvo la decisión de la administración anterior de gravar a las exportaciones de servicios y destacó que “en ningún lugar del mundo se aplican derechos aduaneros a los servicios”. La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, estableció en primer lugar una reducción de la alícuota al 5% que rigió durante todo el 2020, mientras que durante 2019 había sido entre 11% y 7%. A fines de ese año, con el decreto N° 1034/2020 reglamentario de la Ley de Economía del Conocimiento, se estableció que a partir del año 2021 aquellas empresas adheridas al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento no pagarían derechos de exportación. A partir del 1 de enero de 2022, tanto inscriptos como no, en el Régimen no pagarán derechos de exportación