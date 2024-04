El Gobierno fija condiciones para el “Pacto de Mayo”

En paralelo a la discusión de la nueva ley “Bases” en el Congreso de la Nación, el Gobierno empieza a diagramar los preparativos del denominado “Pacto de Mayo” que convocó el Presidente Javier Milei para el 25 del mismo mes en la provincia de Córdoba. El jefe de Estado anticipó que no invitará a todos los mandatarios provinciales, mientras su equipo busca cerrar el lugar para el cónclave.

Desde Casa Rosada anticiparon que esperarán a lo que suceda en las próximas horas en la Cámara de Diputados para avanzar en las invitaciones formales a los gobernadores. No obstante, aclaran que, más allá de lo que suceda en el Parlamento, hay algunos mandatarios provinciales que no asistirán, por lo que pretenden pasar la motosierra por la lista de invitados.

“Es una realidad, los que acompañen van a ser invitados, lo que no quieran acompañar, si no quieren cambiar, ¿qué quiere que le haga? De vuelta, el tango se baila de a dos. Usted quiere acompañar el cambio, está invitado; usted no quiere acompañar el cambio, ¿para qué lo voy a invitar si usted no quiere ir? Tengo sospechas, pero, bueno, dejemos que actúen. ¿De qué sirve saber cuáles son mis especulaciones si total lo que importa es lo que terminen haciendo?”, dijo el propio jefe de Estado en las últimas horas.

Si el criterio que siguen para avanzar con las invitaciones está marcado por los apoyos a la ley “Bases” y al paquete fiscal, se descuenta que quedarán excluidos los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja), ligados al kirchnerismo y quienes ya adelantaron su rechazo a la iniciativa.

También es una incógnita lo que sucederá con Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes se mostraron más flexibles en algunos puntos, pero se aguarda a conocer el comportamiento de sus legisladores en la sesión. Por otro lado, los gobernadores de Juntos por el Cambio como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut) son vistos con recelo por la administración libertaria, a pesar de que hayan celebrado la convocatoria inicial. Es que la disputa por los fondos que se dio en el medio enfrió la relación que luego pudo reencauzarse. Hoy, Nación está a la espera de que su buena voluntad se traduzca en votos.

Mientras tanto, colaboradores de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, viajaron a Córdoba para evaluar posibles locaciones. El Centro de Convenciones “Juan Bautista Bustos”, que se destaca por su capacidad y está cercano al aeropuerto, era uno de los que resonaban para llevar adelante el convite. Incluso, personal de seguridad del Presidente ya visitó el lugar. Sin embargo, la estancia La Paz, ubicada en pleno campo a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, es hoy por hoy la locación elegida por el Poder Ejecutivo.