El Gobierno remarcó la importancia del 13 de abril en defensa de CFK

En la jornada de ayer, la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y consejera del Partido Justicialista, Cristina Álvarez Rodríguez, habló de la movilización en repudio a la Corte Suprema que fue convocada la semana pasada para el próximo 13 de abril y remarcó que la protesta será “en defensa” de la vicepresidenta y de la democracia.

Fue en declaraciones a la prensa, donde la funcionaria expresó: “Decidimos hacer la marcha porque pensamos que hay que militar para romper la proscripción hacia la dirigente política más importante del campo nacional y popular, que es Cristina Fernández de Kirchner”.

Tal como consignó este diario el pasado viernes, el llamado a movilización fue definido tras una reunión que miembros del Partido Justicialista bonaerense mantuvieron en la sede de La Plata, donde se coincidió en que es imperioso realizar una demostración de fuerza sobre el apoyo popular que reúne la líder del peronismo.

“Entre los presentes surgió la propuesta de realizar el próximo 13 de abril acciones en apoyo a la vicepresidenta de la Nación”, expresaron mediante un comunicado difundido tras la cumbre, y agregaron que “ese día se cumplen siete años de la demostración popular de apoyo a la dos veces presidenta de la Nación perseguida por la mafia judicial”.

En ese aspecto, Álvarez Rodríguez recordó la manifestación del año 2016, “cuando el juez Claudio Bonadio la citó seis veces a declarar por distintas causas armadas: dólar futuro, memorándum con Irán, Los Sauces y otras”.

De esta manera, sostuvo que “es una fecha que simboliza el principio del lawfare en nuestro país y que la tenemos que repudiar”, y añadió: “Masivamente vamos a marchar por este tema y también por cómo esa misma Corte le quita Coparticipación a la Provincia en beneficio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para beneficiar a Horacio Rodríguez Larreta”.

En cuanto a la oposición, dijo que desde ese sector se “ha usado a la Justicia como una herramienta de persecución” y aseguró que a algunos sectores judiciales “los guía más el odio y la venganza que hacer justicia”.

Es por eso que consideró que “se debe democratizar al Poder Judicial”, ya que “es el único que no va a elecciones, no paga Ganancias y no cumple bien el servicio de impartir justicia”.

Para finalizar, la funcionaria bonaerense concluyó: “No queremos que ningún tribunal opositor secuestre la democracia y repudiamos siempre el intento de magnifemicidio que fue terrible para la democracia”.