El IUPFA realizó el seminario sobre Convergencia Criminal

El Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA) realizó en el día de ayer el "Seminario sobre Convergencia Criminal". Entre los expositores hubo destacadas autoridades nacionales, del Poder Judicial y también de las fuerzas de seguridad.

Con la presencia de figuras como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Celsa Ramírez, el abogado penalista y Docente de la Universidad Católica, Marcelo Peña y el Subsecretario de Investigación Criminal, Marcelo Romero..

“Esta ley protege un poco a ese empresario que dijo: ‘mirá a mi me vas a exonerar de la responsabilidad penal, a mi esta gente si no les daba cierta dádiva no pertenecía más como una Pyme o como una multinacional en un país”, expresó Peña en referencia a los programas de integridad y la traba que existe para adquirir “cierta infraestructura o licitaciones”, sin pagar coima.