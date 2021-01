El médico que recetó dióxido de cloro tenía la matrícula suspendida

El Ministerio de Salud aportó la información ante la Justicia que indica que el médico que recetó dióxido de cloro a un paciente con ­coronavirus, que luego falleció en el ­Sanatorio Otamendi, tenía la matrícula suspendida.



El profesional no la había renovado oportunamente y su consultorio médico, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, no se encontraba habilitado para funcionar como tal, según fuentes judiciales.



La información fue aportada ayer por la cartera sanitaria en el expediente judicial que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello, con el fiscal Eduardo Taiano, quienes investigan al médico Dante Converti por supuesto ejercicio ilegal de la medicina y por supuesta obstrucción de medios de prueba.



La investigación se inició por una denuncia presentada ante la Policía “como un hecho de prevención”, luego de que Converti no se dejara inspeccionar por las autoridades sanitarias competentes y ­surgiera información que daba cuenta de que estaba siendo vaciado su consultorio médico, ubicado en la calle Ayacucho, por lo que Casanello ordenó un allanamiento, con el objetivo de “preservar la prueba”.



Además, el magistrado pidió informes al Ministerio de Salud para saber si Converti estaba habilitado para ejercer la medicina, y obtuvo una respuesta desde la cartera sanitaria que indicaba que “no se encuentra autorizado a funcionar como tal”, y que no renovó su matrícula, por lo que “está suspendida” y “no puede ejercer la medicina”.



Desde la cartera sanitaria informaron, además, que Converti “no presenta especificidad registrada” ante esa autoridad, mientras que del expediente judicial surge que se presentaba como especialista en Neurocirugía.



Durante el allanamiento, realizado el martes por la noche, la Policía secuestró historias clínicas y recetas de dióxido de cloro, entre otras evidencias.