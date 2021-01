Nicolás Trotta: "Que Macri no sea cínico"

Nicolás Trotta salió con los tapones de punta y este jueves, desde Santiago del Estero, criticó a Mauricio Macri por su pedido de abrir urgentemente las escuelas. Ante esta situación, el ministro de educación destacó: "Yo le diría al expresidente Macri que antes de opinar sobre el sistema educativo tenga la mínima dignidad de contarle a los adolescentes de todo el país por qué decía que sobraban las computadoras e interrumpió Conectar Igualdad".

Además tildó al mismo de cínico: "Yo le diría que no sea cínico, que no especule, que hable con su fuerza política, que no votó el Presupuesto que marca un fuerte crecimiento de la inversión educativa; entonces me parece que es importante que trabajemos juntos en el desafío complejo que tenemos, lo he dialogado con el gobernador de Jujuy, podemos tener diferencias pero tenemos un compromiso común, lograr que la escuela vuelva a ser el espacio de construcción de igualdad y transformación social. Nos tenemos que poner como lo estamos haciendo todos y todas a cumplir nuestras responsabilidades, el pasado ya es pasado y Macri es pasado".

Por otro lado, destacó que están trabajando con las 24 provincias para el retorno de las clases presenciales: "Apostamos a una presencialidad cuidada y eso nos debe comprometer a todos y todas las argentinas para que vayamos construyendo entre todos el cumplimiento de esos protocolos que implican un regreso seguro". También hizo hincapié en la vacunación de los docentes: "Lo vamos a terminar de definir la semana próxima, seguramente en una reunión del Consejo Federal de Educación".