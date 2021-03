El Municipio avanza en el censo que permitirá el pase a planta de 5.000 cooperativistas

La Municipalidad de La Plata avanza en el censo que permitirá el pase a planta temporaria de más de 5.000 cooperativistas que prestan tareas a la Comuna. Según estimaciones, ya se registraron más del 70% de los trabajadores y se espera que finalice la próxima semana, para que hacia principios de abril se pueda concretar la regularización de quienes aceptan ocupar un lugar en la plantilla de la planta temporaria municipal.



En ese marco, según explicaron a diario Hoy funcionarios municipales, “la mayoría de los que se vienen registrando aceptan pasar a pertenecer a la planta temporaria; creemos que aquellos que no quieren hacerlo serán cerca del 3% nada más”.



Cabe mencionar que hay cerca de un 15% de cooperativistas que no serán incorporados a la plantilla municipal por ser mayores de 60 años. La ley no permite contratar a personas de esa edad bajo esta modalidad, por lo cual se avanza en el diseño de un programa que las contenga para que estén bajo otro sistema de trabajo que les permita poder sostener ingresos y mejores condiciones laborales.



“Es una parte muy menor la que nos ha dicho que no quiere ser parte del Estado municipal. Si bien en algunos casos al pasar bajo esta modalidad pueden dejar de cobrar algunos programas sociales del Estado nacional, cierto es también que acceden no solo a la estabilidad, sino también a aportes jubilatorios, IOMA, vacaciones pagas, aguinaldo, por lo cual, si uno suma esos beneficios, realmente es muy difícil que no entiendan lo beneficioso que resulta”, explicaron a este multimedio.



En ese sentido, es preciso señalar que el sueldo actual de un cooperativista que presta funciones a la Comuna es de 8.500 y el salario básico municipal es de 12.500, sujeto a las negociaciones paritarias que siempre redundan en algún incremento.

Denuncias cruzadas



Ayer, diario Hoy dio cuenta de las denuncias cruzadas entre la Municipalidad y el Movimiento Popular La Dignidad Confluencia, que posee cerca de 150 cooperativistas que no aceptan “en general” la propuesta.



En ese sentido, y luego de la movilización con corte de calle que llevaron adelante el martes, el Ejecutivo denunció penalmente a los trabajadores que encabezaron la protesta frente al Palacio Municipal “causando serios daños al patrimonio público de la ciudad”.



En ese marco, se informó que se aportó material fílmico a la Justicia y se solicitó el secuestro de los automotores que proveen a los manifestantes de neumáticos para prenderlos fuego; así como también se requirió que haga cesar el estado antijurídico de la obstrucción de la vía pública.



Desde el Municipio consideran que el reclamo “es político”, ya que “al incorporar a los trabajadores al ámbito municipal se acaba el negocio de algunos punteros que se quedaban con el dinero que muchos cooperativistas cobran a través de planes o programas”.



“El señor intendente Garro nos denunció penalmente queriendo acallar la protesta para que nadie sepa la verdad. Nosotros estamos seguros de nuestra lucha, lamentamos que haya tiempo para denuncias y tuits, y no tiempo para por lo menos escucharnos”, refutó en redes sociales Javier Burelli, referente de la organización.