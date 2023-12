“El nuevo presidente tiene grandes desafíos en torno a la seguridad, la justicia penal y el sistema carcelario”

El presidente electo, Javier Milei, confirmó días atrás a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación y, este lunes, a Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa (ver pág.3) cerrando de este modo junto a Mariano Cúneo Libarona en Justicia, las áreas vinculadas a la seguridad.

En diálogo con diario Hoy, el exfiscal, Marcelo Romero, comentó sobre los desafíos que se plantean para la futura gestión: “Evidentemente estamos en un cambio de época, terminó un gobierno que integraba una coalición política que estuvo 20 años en el poder, que es el kirchnerismo, había ciertos temores con el presidente Milei por sus anuncios que creo que se fueron atenuando por su actitud después de haber sido electo y las discusiones a nivel mediático sobre cuestiones que desde lo institucional no se pueden hacer como la intervención del Congreso por ejemplo, son miedos que han sido disipados”.

“En cuanto a la seguridad, a la justicia penal y al sistema carcelario, el nuevo presidente tiene grandes desafíos. A nivel prevención se debe refundar la inteligencia criminal porque como lo he dicho en otras oportunidades sin inteligencia no hay prevención, desarticular los servicios de inteligencia que se dedican al espionaje político, al chusmerío, desnaturaliza y desmoraliza la actividad e inteligencia que se formó para otra cosa, no para utilizar su trabajo para extorsionar a políticos, sindicalistas o periodistas”, comentó el exfiscal.

En ese sentido, agregó: “La inteligencia criminal es la herramienta primordial para adelantarse al accionar criminal, antes que el delito grave se cometa, hablamos de contrabando, trata de personas, narcotráfico, es fundamental no solamente la inteligencia civil, sino la inteligencias de las 4 fuerzas federales de seguridad y coordinar con la inteligencia militar porque el narcotráfico es transnacional y debe estar la inteligencia estratégica porque ha cambiado el paradigma de los que son los ataques de otras potencias, hoy tal vez se hace un ataque informático desde otra parte del planeta, lo mismo el narcotráfico, el contrabando, esa criminalidad que no es la criminalidad amateur, es un desafío”.

“Sin ninguna duda a nivel fuerzas de seguridad debe haber un comando organizado y unificado para que se pueda trabajar en conjunto, creo que sería importante la creación de una agencia federal de investigaciones para que esté a disposición de los fiscales nacionales, pueden ser funcionarios que investiguen y estén a disposición de los magistrados”, enfatizó Romero.

En torno a la Justicia, el exfiscal consignó que “si bien se trata de otro poder, puede colaborar y mucho por ejemplo en el diseño de la currícula universitaria, cuando hablamos del abolicionismo hablamos de una ideología que se viene insuflando hace 35 años, hay que leer a Zafaroni, pero hay que pregonar la libertad de cátedra para que no tengan una visión sesgada, hoy si no recitas el catecismo abolicionista, no te convertís en abogado, debe existir la libertad de cátedra para que exista una formación integral, esto es un proceso muy largo, pero hay que leer a todos. Por otro lado, en lo judicial cuando haya fallos adversos al gobierno, deben tener protagonismo los abogados del Estado, agotar las instancias judiciales par que no quede en la decisión de un juez, salir de su letargo y solicitar que se expidan todos y que sea la Corte el último garante”.

Por último, en torno al servicio penitenciario, “hay que construir nueva cárceles, reparar las existentes, la población carcerlaria creció y así como hay que hacer más hospitales, escuelas, cementerios, hay que hacer más cárceles porque hay mas delincuentes porque hay mas habitantes, la cárcel no puede estar ausente de esta realidad porque sino, después, nos quejamos de la superpoblación, lo que hay que hacer es que la condena se cumpla, se dé el tratamiento adecuado al recluso para que salga mejor de lo que entró, que esté en condiciones dignas, que haya talleres, escuelas, capacitación, y los que tengan sí las condiciones y el cumplimiento puedan salir como lo establece la ley”.

Romero señaló, entonces, que “a los que somos del PRO estamos muy conformes con Bullrich y Petri, creo que pueden aportar mucho y tienen filosofía de trabajos muy similares, estamos muy contentos”.