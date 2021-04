El oficialismo dio dictamen al proyecto de Ganancias para empresas

El oficialismo de la Cámara de Diputados consiguió las firmas necesarias para emitir dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto y Hacienda al proyecto de ley de reforma del impuesto a las Ganancias para sociedades, con el que se busca aliviar la carga fiscal al 90% de las empresas pequeñas y medianas.



El Frente de Todos, con el acompañamiento del Frente de la Concordia Misionero y del peronismo cordobés –en disidencia parcial–, reunió 27 firmas de respaldo a la iniciativa elaborada por el Poder Ejecutivo, con lo que quedó en condiciones de ser debatida por el plenario de la Cámara.



Por el momento, la sesión no tiene fecha precisa y desde el oficialismo no descartan que se pueda concretar la próxima semana.



Por el lado de la oposición, los legisladores de Juntos por el Cambio rubricaron un dictamen de rechazo que aglutinó 19 firmas.



El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento el 9 de abril modifica el texto original presentado a mediados de marzo, con un nuevo esquema de alícuotas escalonadas compuestas de tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada de cada sociedad.



La iniciativa establece un primer escalón de 25% para ganancias netas acumuladas de hasta 5 millones de pesos, una alícuota que no solo abarcará a las pymes, sino también a la mayoría de las medianas empresas.



El segundo escalón, de 30%, es para ganancias netas acumuladas de más de 5 millones y hasta 20 millones de pesos, y un último segmento de 35% para ganancias netas acumuladas superiores a los 20 millones.



Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota de 7%, a través del impuesto cedular vigente.