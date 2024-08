El PJ bonaerense respaldó a Kicillof

Tras la asignación de la disputada planta de GNL a Río Negro, el espacio de Máximo Kirchner salió en defensa del gobernador de la provincia de Buenos Aires y con duras al Gobierno nacional.

“La decisión de no instalar en Bahía Blanca la planta de Gas Natural Licuado (GNL) es un castigo político de Javier Milei a la provincia de Buenos Aires. Esta decisión, sorpresiva y por fuera de todos los compromisos que mantenía nuestra provincia con YPF, fue tomada por funcionarios de la empresa que responden al presidente Javier Milei, poniendo en riesgo un proyecto en el que venimos trabajando hace más de diez años”, manifestó la fuerza bonaerense, al tiempo que calificó como “intempestiva” la decisión que priorizó a Río Negro.

Por otra parte, el PJ bonaerense advirtió: “Quedó claro que la decisión no se tomó por la adhesión o no de nuestra provincia al RIGI (como quiso instalar el Gobierno Nacional), ya que cualquier empresa adherida a dicho régimen obtiene los beneficios que este otorga independientemente de la postura de cada provincia”. “De hecho, el propio CEO de YPF Daniel Marín le indicó a nuestro gobernador que la decisión obedecía a una supuesta conveniencia técnica, y nada tenía que ver con la adhesión o no de Buenos Aires al RIGI”, manifestaron desde el sector.