El Senado bonaerense tratará una ley para regular el uso de pantallas en menores

La comisión de Legislación General del Senado bonaerense despachó un proyecto unificado del legislador Emmanuel González Santalla, y de la senadora del GEN, Lorena Mandagarán, para promover el uso responsable de las pantallas en las escuelas primarias y en la primera niñez.

En esa línea, el oficialismo y la oposición que componen la comisión de Legislación General, que preside el peronista Gustavo Soos, dieron el visto bueno al texto para promover el uso responsable de los celulares durante la estadía de los alumnos en las escuelas primarias, y para concientizar acerca de los riesgos que tiene la exposición de las pantallas en los niños de hasta 12 años.

De esta manera, se espera que el proyecto de Santalla y Mandagarán sea ingresado en el orden del día de la próxima sesión del Senado bonaerense, debido a que cuenta con una moción de preferencia. De no haber inconvenientes inesperados, la normativa podría llegar a recibir media sanción debido a que todos los sectores que componen la comisión de Legislación General ya la aprobaron.

“Los asesores pusieron lo mejor para llegar al mejor proyecto unificado, todos resignaron algo en pos de que salga una iniciativa conjunta. Quiero agradecer al senador Carlos Kikuchi que tenía algunas observaciones y no se pudieron incorporar porque no daban los tiempos, me tomé el atrevimiento de proponerle que presente un proyecto en ese sentido y que pida el giro a esta comisión. Toda iniciativa es perfectible, pero estamos sacando un despacho de excelencia, todos están invitados a presentar sus normativas y tratarlas como este texto”, valoró el senador Soos.