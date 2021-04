En la Ciudad de Buenos Aires, los docentes ratifican el paro

En medio de la judicialización del conflicto entre Ciudad y Nación por la suspensión de clases, gremios docentes llevan adelante un paro que ya llega al quinto día.

Antes del anuncio del jefe de Gobierno porteño, distintos gremios docentes de la ciudad lanzaron un comunicado asegurando que, en el caso de que Larreta decidiera no acatar el DNU del Gobierno nacional, iban a llamar a una medida de fuerza y no iban a asistir a las aulas. Efectivamente, el paro sigue estando vigente y ya suma el quinto día desde el anuncio del funcionario.



“La salud y la vida son prioridad”, asegura el anuncio realizado por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la seccional porteña de Ctera y la CTA. “En medio de la segunda ola, con un alto nivel de contagios en todo el país, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue sin respetar las medidas sanitarias dispuestas para proteger la salud de la población”, afirmaron en un comunicado oficial.



“Exigimos al gobierno de la Ciudad que respete el Estado de derecho y tome de manera urgente las medidas de cuidado necesarias para afrontar el aumento exponencial de casos y evitar la saturación definitiva del sistema sanitario”, agregaron.

Según los datos tomados por las organizaciones gremiales, durante los cuatro días que lleva esta medida “observamos escuelas cerradas o prácticamente vacías”. El porcentaje de presencialidad que registraron fue del 5%.



En el comunicado los representantes de los docentes porteños denuncian que “directivos, docentes y familias están siendo amedrentados y presionados por personal del Ministerio de Educación para obligarlos a retornar a una presencialidad que no garantiza ningún cuidado”.



En este sentido, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, solicitó a las autoridades de escuelas privadas de la Ciudad no tomar “medidas compulsivas y punitivas ante la decisión de un docente de no asistir a la presencialidad por necesidad y su voluntad de cumplir con el dictado de clases a distancia o virtuales, según lo establece el DNU vigente”.



La preocupación aumentó luego de que Rosa Bologna, jefa de ­Epidemiología del hospital Garrahan, diera a conocer la información sobre los 39 niños y niñas internados por Covid-19. Según aseguró la especialista, “los contagios podrían haberse dado dentro de la escuela”. También se dieron a conocer en las últimas horas 10 casos de niños contagiados en el hospital Gutiérrez.



A pesar de esta situación, el gobierno de la Ciudad comunicó ­oficialmente la continuidad de las clases presenciales “hasta tanto el conflicto sea resuelto de forma definitiva por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Las autoridades nacionales calificaron esta decisión como “irresponsable”.



Finalmente, UTE le exigió al gobierno de la Ciudad que “acate la suspensión temporal de la presencialidad para cuidar la vida y la salud de niños, familias y trabajadores, aumente la inversión en infraestructura escolar, en conectividad, garantice las medidas de protección y acelere el proceso de vacunación docente”.