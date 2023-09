En un clima tenso el Senado retomó el debate por la Ley de Alquileres

En la jornada de ayer se dio continuidad al debate de la posible modificación que se podría aplicar en la Ley de Alquileres vigente desde el año 2020 en Argentina. La reanudación de la discusión se dio en una comisión del Senado a donde el proyecto llegó tras la media sanción que recibió en la Cámara de Diputados unos días atrás.

Vale mencionar que, en caso de que se aplique dicha medida, los contratos de alquileres podrían realizarse con una vigencia de hasta dos años y no de tres como ocurre actualmente. Además, los aumentos se revisarían cada cuatro meses y no cada un año.

En ese aspecto, cabe recordar que el primer visto bueno que recibió la iniciativa generó gran preocupación en la sociedad y fue por eso que diversos inquilinos y propietarios pusieron el grito en el cielo. El clima no es el mejor y hay gran expectativa por conocer el camino que tomará la ley una vez que se termine con el tratamiento.

De esta manera, en el debate de la jornada de ayer se instaló el clima de tensión cuando la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti interrogó a uno de los expositores, más precisamente a Emilio Caravaca Pazos, representante de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, a quien le preguntó por los alquileres temporarios y los pagos por adelantado.

Según consideró la legisladora, el expositor fue esquivo con sus respuestas, y fue en ese aspecto que Naidenoff y Julio Martínez, de Juntos por el Cambio, le recriminaron el tono en que se estaba dirigiendo la senadora a los invitados en el lugar.

“Fueron invitados para escucharlos, otra instancia es el debate que se debe dar en la comisión; no se puede interpelar ante una posición que me puede o no agradar”, dijo el radical formoseño, mientras que el senador oficialista Matías Rodríguez subió el tono a la disputa y señaló: “Si hubieran puesto esa pasión cuando gobernaron el país, no estaríamos así”.

Así, una vez que el clima comenzó a mejorar, el representante inmobiliario tomó la palabra y les dijo a los presentes: “Les pido que tengan en cuenta lo que se generó con esta ley actual, si cada 12 o 14 meses hay que hablar nuevamente del tratamiento de la ley, evidentemente hay algo que no está funcionando y está generando un perjuicio”.

Cabe recordar que la semana pasada miembros de la organización Inquilinos Agrupados le pidieron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que llame a todas las partes a debatir, y además le solicitaron al Presidente Alberto Fernández que congele los precios de los alquileres por seis meses, aunque no obtuvieron respuesta.