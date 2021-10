“Tendría satisfacción de darle algu­no de los elementos para que conozca. No puede decir eso. Es irresponsable mencionar un delito de esa envergadura en una situación de estas características”, señaló el polémico ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, sobre los dichos de su no menos polémico par bonaerense.

Cabe recordar que, la semana pasada, Sergio Berni se refirió al conflicto en el Sur de nuestro país y espetó: “Todavía estamos discutiendo si es una acción vandálica o terrorismo. Los delitos se tipifican. Cuando el bien vulnerado tutelado por la Constitución es la paz social, hablamos de terrorismo. Entonces, me parece que no hay que ni siquiera dudarlo y hay que poner todo el esfuerzo del Estado para terminar con este tipo de acciones”.

Tras esas declaraciones, Aníbal Fernández fue claro: “Sergio Berni es amigo mío, pero no puede hablar de terrorismo”, remarcó, y agregó: “Estamos metiendo en riesgo a todo un país. No se puede ser tan irresponsable de decir semejante cosa, porque puede ser que los dolores o la generación de conflictos sean mayores. No puede hacer eso, nos conocemos, si tiene alguna duda me puede preguntar. Es irresponsable mencionar un delito de esta envergadura en una situación de estas características”, sostuvo.

Finalmente, reafirmó su posición buscando marcar una diferencia con Berni al sostener que “ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni, con todo el cariño que le tengo”.

“Como de costumbre, siempre tiene razón, querido compañero Aníbal Fernández. Ni usted ni el Presidente necesitan de mi aprobación. No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia”, contestó Berni por la tarde.