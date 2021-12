“Esperemos tener una oposición responsable en la Legislatura”

Ariel Archanco es actual diputado provincial por la Octava Sección Electoral. Con larga trayectoria en el Concejo Deliberante platense, hoy proyecta los objetivos en un ámbito más amplio, como lo es la Legislatura bonaerense.

Con una “militancia de base” y con gran expectativa, el flamante legislador habló con diario Hoy sobre cómo encara esta nueva etapa y de los proyectos en los cuales pretende trabajar.

—¿En qué ejes se va a enfocar a la hora de trabajar en la Cámara de Diputados?

—Yo voy a tener dos líneas de trabajo: una línea legislativa, donde vamos a abordar y continuar los temas que estamos tratando en el Concejo Deliberante en materia de ambiente, seguridad e infraestructura escolar; y vamos a tener una línea política para articular entre la ciudad de La Plata y el gobierno provincial.

También creemos que hay muchas cuestiones –del área de obras públicas y de infraestructura– que podemos trabajar junto con el gobernador para que lleguen a la ciudad.

—¿Creen que la diferencia política entre la gestión municipal y provincial va a obstruir este trabajo coordinado?

—No, porque, independientemente de las discusiones políticas, la inversión del gobierno de la Provincia en la ciudad fue muy importante. Por ejemplo, la Provincia ha invertido más de 500 millones de pesos en casi todas las obras de asfalto, de bicisendas y en obras como la refuncionalización de la avenida 32. También a nivel municipal se ha hecho una gran inversión en el sistema municipal de salud. Es decir, hay un Estado presente.

—¿Cuál espera que sea el papel de la oposición y su relación con este espacio en la Cámara?

—Espero que sea una oposición a la altura de las circunstancias. La provincia de Buenos Aires afronta un gran desafío, tal como lo dijo nuestro gobernador, de reactivarse de manera productiva y económica.

También hay grandes desafíos en materia de servicios públicos, y ahí nosotros necesitamos que la oposición sea una oposición seria. Entiendo que también tiene que cumplir su rol como tal, pero hay cosas que hay que acompañar. Es muy importante la reactivación de la Provincia y no podemos trabajarlo si estamos lidiando con la especulación política de la oposición.

Yo vengo del Concejo Deliberante de la ciudad de La Plata y durante estos años hemos marcado los puntos que creíamos que había que marcar. Hemos presentado muchos proyectos en beneficio de la ciudadanía y no nos importó si el intendente era de nuestro partido o no. Simplemente creíamos que era necesario presentar estos proyectos y relevarlos para que sean tenidos en cuenta. Como en su momento creemos que fuimos una oposición responsable en el Concejo, uno espera que la oposición tenga ese mismo rol en la Legislatura.

—Hay un tema fuerte en la agenda de los bonaerenses que es la seguridad, ¿cómo planean afrontar esta problemática en el recinto?

—Como mencioné antes, hay una doble línea, la política y la legislativa. El tema de la seguridad se aborda desde estas dos líneas. En materia legislativa, obviamente trabajaremos dando una articulación parlamentaria para favorecer los proyectos que tengan que ver con la seguridad, pero hay una cuestión que es política concreta: creemos que el tema de seguridad tiene múltiples aristas.

Para nosotros hay tres cuestiones que son claves. La primera tiene que ver con la prevención, que incluye a la Policía y que le corresponde al Ministerio de Seguridad. Otra arista tiene que ver con la Justicia, cuyo rol hay que discutir fuertemente.

Y hay otra cosa que creo que es fundamental: la inclusión social. Hay que abordar la seguridad integralmente, no solo se trata de poner más policías o más cámaras. Esto, si bien es necesario, si no va acompañado por la Justicia y tampoco hay un proceso de inclusión social profundo, no permite resolver la inseguridad de manera seria.

—¿Cómo ve los cambios en el ­gabinete y el Plan 6x6 que lanzó el gobernador?

—Los cambios en el gabinete los ­vivimos con mucha expectativa, ­particularmente en la ciudad de La Plata y en mi espacio político con Florencia Saintout al frente del Instituto Cultural. Priorizar nuevamente el área de cultura creando este espacio es muy importante.

Por otro lado, creo que la movilidad urbana, con la creación del ­Ministerio de Transporte, va a ser el gran desafío de los próximos años. Estas cuestiones que puso en agenda el gobernador ponen en evidencia que las cosas se van a hacer de la manera más adecuada para cuidar el bienestar de nuestros vecinos y de todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires.