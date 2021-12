Tensión en Zárate tras la jura de los concejales electos

Se suponía que iba a ser una jornada tranquila, básicamente ceremonial, sin lugar a grandes disputas. Pero la sesión preparatoria de ayer en el Honorable Concejo Deliberante del partido bonaerense de Zárate, que renovó su composición con la jura y asunción de los nuevos legisladores locales que fueron electos en los comicios de hace un mes y la partida de aquellos cuyo mandato venció este año, fue cualquier cosa menos tranquila.

La ausencia de Lorena Bustos, de la coalición opositora Juntos, disparó toda serie de suspicacias, y generó un entredicho entre el oficialismo (el Frente de Todos, FdT) y la fuerza opuesta que derivó en un largo cuarto intermedio y, finalmente, la suspensión de la elección de las autoridades del cuerpo.

En el distrito que conduce Osvaldo Cáffaro, el Concejo Deliberante está compuesto por veinte miembros. Tras los resultados de la elección, quedó en equilibrio exacto entre el FdT y Juntos, con diez escaños para cada uno de estos partidos. Pero ayer circularon rumores de que Bustos, de extracción radical, había pegado un “borocotazo” y que se aliaría con el Frente. Esos rumores se originaban en el hecho de que la concejal no solo no había asistido a la sesión, sino que no respondía los llamados telefónicos de sus compañeros de bloque.

Los diez nuevos concejales juraron en sus cargos por la mañana. Luego la edil del FdT Tania Caputo pidió un cuarto intermedio para debatir sobre la elección del titular del cuerpo. La presidenta provisional, Alejandra Lozano (designada ceremonialmente en ese cargo transitorio por ser la de mayor edad), dio curso al pedido. Pero la sesión nunca se retomó, y en vez de eso se produjo un cruce de declaraciones de ambos lados. Finalmente, hacia las 17, Lozano anunció que el cuarto intermedio se extendería hasta mañana, cuando se espera retomar la sesión para elegir al nuevo presidente del HCD.

“Nosotros amanecimos con diez votos”, dijo el concejal Marcelo Matzkin, que era el candidato de Juntos para la presidencia del Concejo. Pero atribuyó al FdT la demora en retomar la sesión. “Tienen mayoría y por un problema interno no se ponen de acuerdo”, subrayó. “Ahora los que tenemos un problema interno somos noso­tros, porque queremos ubicar a Lorena Bustos. No está en la casa, no contesta el celular. Nosotros no vamos a dar quórum hasta que no sepamos dónde está y qué va a hacer. Nos vamos a tomar todo el tiempo necesario”.

Por su parte, el concejal Aldo Morino, propuesto por un sector del FdT para presidir el cuerpo, reclamó “una conducta responsable del bloque opositor” para proceder a la elección de las autoridades del HCD.

La nueva composición del Concejo Deliberante zarateño es la siguiente: por el Frente de Todos, Morino, Micaela Morán, Mónica Cabeza, Olga Cerato, Mauricio González, Vanesa Palermo, Tania Caputo, Javier Yagode, Mariana Conturbi y Leandro Matilla; por Juntos, Matzkin, Stefanía Rodríguez Schatz, Walter Unrein, Marcelo Pastore, Alejandro Cracco, Victoria Semeria Olmos, Natalia Blanco, Alejandra Lozano, Norberto Toncovich y Bustos, quien se ausentó ayer.

Hoy, en tanto, será el turno de los consejeros escolares. El acto de asunción de los tres nuevos funcionarios electos para el órgano zarateño se hará a partir de las 19, en la Escuela Primaria 1.