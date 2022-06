Felicitación del intendente de San Vicente a cuatro trabajadores municipales

En la sede del Palacio Municipal y fuera de la agenda programa para el día de la fecha, el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, recibió y felicitó a los trabajadores del área de Protección Ciudadana del Municipio, Jorge Renaud, Aldo Condori, Lucas Díaz Passini y Héctor Carrión, quienes asistieron a una vecina del distrito en el nacimiento de su beba.

El hecho sucedió en horas de la mañana del pasado domingo, en adyacencias de la Curva La Estelita. Allí, los citados agentes, observaron a dos hombres y una mujer dentro de un vehículo automotor y al notar movimientos sospechosos, se acercaron para tomar conocimiento de lo que estaba aconteciendo.

Al observar el cuadro de situación imperante, de inmediato asistieron a la mujer para dar a luz a su beba. Culminada la tarea de parto, los agentes junto con una patrulla de la policía bonaerense trasladaron a la mamá Albana y a su hija Francisca hasta el Hospital Ramón Carrillo de San Vicente para continuar con las tareas de asistencia. Ambas hoy se encuentran en excelente estado de salud.

Al respecto, el intendente se mostró agradecido y comentó: “Es un orgullo enorme saber que nuestro municipio cuenta con hombres y mujeres que no solo trabajan para mejorar las condiciones de nuestra ciudad, sino que velan por el bienestar de nuestros vecinos y vecinas en todo momento. Como estos cuatro hombres que ya fuera de horario de servicio no dudaron en asistir a Albana, no dudaron en brindar servicio y ayudar en ese momento tan importante que era el nacimiento de su hija. Reconocemos su labor y agradecemos su empatía, nos da muchísima tranquilidad saber que en nuestras calles tenemos personas como Jorge, Aldo, Héctor y Lucas”.