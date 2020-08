Fernández: “No busco venganza y no me estoy peleando con la Corte”

El Presidente Alberto Fernández brindó una entrevista televisiva anoche y además de estar contento por el arreglo con los bonistas, habló sobre el proyecto de ley de la Reforma Judicial. Afirmó que no busca una venganza contra el macrismo y aseveró que con la Reforma Judicial que impulsa su Gobierno solamente quiere que “la Justicia haga justicia”.

“No me estoy peleando con la Corte (Suprema de Justicia de la Nación), no tengo nada en su contra. Lo que es necesario pensar es cómo funciona el servicio de Justicia, más allá del número de integrantes de la Corte”, dijo Fernández, y subrayó que no tiene problemas con el máximo tribunal.

Por otro lado, el Presidente negó que vaya a impulsar una venganza judicial contra el expresidente Mauricio Macri y exfuncionarios de Juntos por el Cambio. “No lo voy a hacer porque la vi sufrir a Cristina (Fernández de Kirchner). Solo pido a la Justicia que haga justicia, y no voy a levantar un teléfono para hablar con un juez”, enfatizó.

Tras reivindicar el proyecto de reformas en la Justicia y la oportunidad para discutirla, dijo que no entiende por qué se debería postergar el debate, y afirmó: “Hay jueces probos, incluso jueces que nombró Macri”.

En el marco de esas modificaciones propuestas, puso como ejemplo que el 85% de las resoluciones de la Corte Suprema están vinculadas con rechazos a recursos que llegan al máximo tribunal.

“Digo lo que veo. La Corte fue avanzando jurisprudencialmente, cuando hay arbitrariedad, cuando hay riesgo constitucional, per saltum, y eso hizo que la discrecionalidad de la Corte sea muy alta. Son cosas que hay que revisar”, aseguró el jefe de Estado.

Por último, Alberto Fernández dejó en claro que el proyecto que elaboren los juristas que integran el consejo consultivo creado para ese fin será enviado al Congreso con el objetivo de que se corrija, si se considera necesario.

“Son leyes que deberán debatirse en el Congreso, no entiendo por qué postergar ese debate”, concluyó.