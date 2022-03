Firma de convenio para el mejoramiento de infraestructuras hospitalarias

En el Museo Histórico Quinta 17 de octubre, de San Vicente y con las presencias del gobernador la Pcia. de Buenos Aires, Dr. Axel Kicillof, de los ministros de Salud e Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, Leonardo Nardini, y de representantes de 28 municipios, se suscribió el “Convenio de Tenencia de usos precarios, Programa Salud a la Obra”.

En horas de la mañana, se celebró el acto de firma del convenio para la implementación del Programa “Salud en Obra” entre los Ministerios de Salud e Infraestructura y Servicios Públicos de la pcia. de Buenos Aires y 39 municipios para el mejoramiento de infraestructuras hospitalarias.

Del acto participaron el gobernador de la provincia, Dr. Axel Kicillof, los ministros bonaerenses de Salud e Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini, y representantes de los siguientes municipios: Quilmes; Almirante Brown; Avellaneda; Escobar; San Martín; Berisso; Zárate; La Matanza; Carmen de Areco; General Rodríguez; Lomas de Zamora; Moreno; Tigre; Ituzaingó; José C. Paz; Merlo; Presidente Perón; Florencio Varela; Morón; Berazategui; Malvinas Argentinas; Luján; Mercedes; Ezeiza; Cañuelas; San Fernando; San Vicente; Ensenada.

Los convenios suscriptos son para la realización de obras que van a comprender dos entregas de $50M cada una. El plan de trabajo abarcará 39 obras de refacciones en hospitales en el marco del “Plan 6x6”. En la presente jornada se firmó con los 28 municipios presentes y en las próximas horas se hará lo mismo con los restantes 11.

En lo que hace al Municipio de San Vicente se determinó, en base a las necesidades existentes a la fecha, intervenir el 60% de las cubiertas del hospital local que abarcan la sala de terapia intensiva, pediatría y cirugía.

Al respecto y ante la trascendencia los trabajos que se llevarán a cabo en el Hospital Municipal, el Intendente Nicolás Mantegazza manifestó: “Para San Vicente es una obra muy importante ya que permite la puesta en valor de nuestro hospital municipal. Ahora ya estamos trabajando con el gobierno provincial para llevar adelante esta co-gestión que, muy pronto, permitirá a nuestro hospital estar incluido en la red provincial de hospitales.

Este ha sido y es un paso muy importante que nos permite este acto que pudimos celebrar con el gobernador, el de poder incluirnos en este programa de infraestructura sanitaria en toda la provincia de Buenos Aires. Serán 50 millones pesos iniciales y que nos va a permitir hacer una puesta en valor, llevar a cabo trabajos de refacción en techos, cubiertas y baños. Trabajos muy necesarios dado que nuestro hospital tiene 73 años de vida, recordemos que fue inaugurado en 1949 por el Gral. Juan Domingo Perón y por el gobernador Mercante, y desde ese entonces nunca tuvo trabajos o intervenciones estructurales en materia de infraestructura”.

Por su parte el Gobernador de la Provincia de Bs. As afirmó: “Que inspirador no sólo venir a San Vicente sino a esta quinta que tiene tanto contenido histórico. Perón y Evita convirtieron a la salud en una cuestión de estado. En la provincia en materia de Salud tenemos algo clarísimo, no podemos concebir una salud más justa si el que puede recibirla únicamente es quien puede pagarla. Para ello tiene que estar el estado. Es por esto que dentro del plan 6x6 que tiene que ver con transformaciones estructurales incorporamos el Programa Salud a la Obra, para sostener a nuestros Hospitales en términos de infraestructura, y para ello hay que hacer. Hay que inaugurar y mantener, no alcanza con cortar una cinta, sino que es necesario sostenerlo en el tiempo. Es hacer las dos cosas. Y esto tiene que ver con Juan y Eva, no puede haber Hospitales de primera y de segunda, la infraestructura de la provincia de Buenos Aires tiene que ser de primera en todas las áreas. Vamos a mirar desde la perspectiva de la justicia social a todos y todas. Es una satisfacción inmensa, hoy poder firmar estos convenios, es un programa que lleva meses de preparación. Lo anunciamos ayer y hoy lo firmamos. El estado de la provincia de Buenos Aires trabaja para la provincia de Buenos Aires, y este Plan no es posible sin el acompañamiento de los y las intendentas de la provincia de Buenos Aires que son quienes saben y están donde ajusta el zapato para poder trabajar en esos lugares. En estos casos en los hospitales de los municipios bonaerenses. Ellos serán los protagonistas”.

Asimismo, el ministro de Salud de la Provincia, comentó: “Estamos muy contentos, hoy es un día muy importante, en la quinta de San Vicente, de Juan y Eva, hemos firmado un convenio con 28 municipios para reparar integralmente los hospitales provinciales, con los intendentes e intendentas y el Gobernador, así que es un día de celebración, de integración y de crecimiento del sistema sanitario”.

Es de importancia resaltar que el mejoramiento infraestructural en hospitales representará un salto de calidad en la labor de los profesionales de la salud como también para la atención de todos los vecinos y vecinas de la provincia”.

Por su parte el ministro de Infraestructura y servicios públicos de la Provincia, Leonardo Nardini afirmó: “Hoy en San Vicente, junto al intendente de este querido lugar, Nicolas Mantegazza, a nuestro Gobernador Axel Kicillof, y el Ministro de Salud, firmamos este convenio para poner en marcha el programa Salud a la Obra y recuperar la infraestructura en nuestros hospitales provinciales”.